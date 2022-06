Se você não tem o hábito de apostar em loterias, conhecer os maiores prêmios da Mega Sena pode servir de motivação para querer começar.

Provavelmente, você já deve ter ouvido sobre os prêmios milionários da Mega da Virada, um sorteio que mobiliza praticamente toda a população brasileira.

A Mega Sena é a maior loteria não só do Brasil, mas de toda a América Latina, e não é por acaso que é a que desperta mais o interesse das pessoas, porque realmente a premiação é muito atrativa.

Então, vamos conhecer quais os sorteios que pagaram os maiores prêmios?

Quando surgiu e o que é a Mega Sena?

Antes de falar sobre os maiores prêmios da Mega Sena, vamos apenas relembrar um pouco de como surgiu e o que é a Mega Sena.

A Mega Sena foi criada pela Caixa Econômica Federal, e seu primeiro concurso foi realizado em 11 de março de 1996.

É a maior lotérica do Brasil, com dois sorteios semanais, além da Mega da Virada.

Para ganhar o prêmio máximo, é necessário acertar seis números em um total de seis dezenas (de 1 a 60).

Mas também é possível ganhar a quina (acerto de 5 números) e a quadra (acerto de 4 números).

Quais os maiores prêmios da Mega Sena?

Desde o surgimento da Mega Sena, já foram realizados 2486 sorteios, entre os quais tiveram 858 ganhadores.

O maior prêmio pago a um único jogador, fora da Mega da Virada, foi em 11 de maio de 2019, que rendeu a um único apostador mais de R$ 289 milhões.

O segundo maior prêmio chegou à marca de R$ 211,6 milhões, em fevereiro de 2020, mas nesse caso, o valor foi dividido entre 2 ganhadores.

Já a Mega da Virada 2021/2022 foi a que teve o maior prêmio, o equivalente a R$ 378,1 milhões, inclusive, foi o sorteio com o maior número de apostas.

Vejam as seguir, os cinco maiores prêmios da Mega Sena:

Concurso 2150 – 11/05/2019: R$ 289,4 milhões (1 ganhador);

Concurso 2237 – 27/02/2020: R$ 211,6 milhões (2 ganhadores);

Concurso 1764 – 25/11/2025: R$ 205,3 milhões (1 ganhador);

Concurso 1772 – 22/12/2025: R$ 197,3 milhões (2 ganhadores);

Concurso 2462 – 10/03/2022: R$ 189,3 milhões (2 ganhadores).

Quais os maiores prêmios da Mega da Virada?

A Mega da Virada é conhecida por pagar prêmios milionários, e se você está se perguntando se alguém já acertou a Mega da Virada sozinho, todos os concursos tiveram dois ou mais acertadores.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o maior prêmio da Mega da Virada saiu em 2021/2022, que foi de aproximadamente R$ 370 milhões, com 2 ganhadores.

Também foi o ano que registrou o recorde em arrecadação em vendas de apostas, cerca de R$ 1,5 bilhão.

Até então, o maior prêmio foi em 2020, no total de R$ 325,2 milhões divididos entre dois vencedores.

Veja outros maiores prêmios da Mega da Virada:

2017/2018: R$ 306,7 milhões (17 ganhadores);

2019/2020: R$ 304,2 milhões (4 ganhadores);

2018/2019: R$ 302,5 milhões (52 ganhadores).

Como são distribuídos os prêmios?

Os maiores prêmios da Mega Sena são distribuídos da seguinte forma:

35% para os apostadores que acertaram 6 números;

19% para os que acertaram 5 números;

19% para os apostadores que acertaram a quadra.

Saiba que 22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

Independentemente do tipo da aposta, o valor do Imposto de Renda é de 13,8%.

Além disso, 5% ficam acumulados para a primeira faixa, a sena, do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o próximo concurso, na respectiva faixa de premiação. Por isso, não deixe de conferir seu bilhete.

Qual a chance de ganhar na Mega Sena?

Agora que você conheceu os maiores prêmios da Mega Sena, qual a probabilidade de ganhar?

A probabilidade de ganhar o prêmio total depende do número de dezenas jogadas e do tipo de aposta, mas quanto maior for o

Portanto, as chances de levar o prêmio sozinho são de 1 em 50 milhões para uma aposta simples de 6 números.

Mas fique atento ao resultado da Mega Sena, porque existem premiações para quem acertar de quatro a cinco números.

Quando são os sorteios da Mega Sena?

Os sorteios da Mega Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, a partir das 20 horas.

Vale lembrar que para o sorteio dos 6 números da Mega Sena, é utilizado 1 globo, carregado com bolas numeradas de 01 a 60.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maior probabilidade de concorrer aos maiores prêmios da Mega Sena.

Como resgatar o prêmio?

Você tem até 90 dias para resgatar seu prêmio, e é necessário apresentar o bilhete, juntamente com sua identificação, em uma casa lotérica ou agência da Caixa, no caso de valores de até R$ 1.332,78

Acima desse valor, o vencedor deve comparecer em uma das agências da Caixa Econômica Federal.

Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00, são pagos no prazo de dois dias a partir da sua apresentação na agência da Caixa

Se o vencedor não retirar o prêmio nesse prazo, o valor é enviado ao Fundo do Tesouro Nacional, e então repassado para o FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Agora que você já conhece os maiores prêmios da Mega Sena, se ainda não tem o hábito de apostar, não custa nada arriscar, não é mesmo?

Quem sabe se você não é o próximo sortudo e se torna um milionário?

Imagem de Alejandro Garay por Pixabay