Cerveja no atacado: é preciso ter cuidado?

Das bebidas alcoólicas mais conhecidas em todo o planeta, a cerveja também é muito apreciada no Brasil. Para se deliciar com a iguaria, entretanto, é necessário tomar cuidados para que ela chegue à mesa (ou à mão ou ao copo) sem perigos para quem a consome – sobretudo quando a compra é de cerveja no atacado.

Confira abaixo algumas das cautelas necessárias para que a bebida chegue ao corpo sem problema algum para quem apenas quer se deliciar com a combinação de cereais fermentados.

Vazamentos

Ao pegar uma lata de cerveja na mão, observe se há algum sinal de vazamento do líquido interno. Caso tenha, não compre – e informe o estabelecimento. Tais vazamentos indicam algum problema na hora do envasamento ou qualidade ruim do material – e tal situação pode acontecer não apenas com as latinhas, como também com as garrafas de vidro.

Observe o lacre e a tampa

A violação do lacre de latinhas é mais uma ação que o consumidor deve observar – e, caso aconteça, não deve adquirir o produto. Responsável por impedir estouros e vazamentos, ele deve estar sempre em boas condições. No caso de cerveja atacado que são adquiridas com garrafas (como long necks, 600 ml e um litro), é necessário verificar as condições da tampa.

Local de exposição para o consumidor

Servida sempre gelada para todos os amantes da bebida, não há sentido algum para a cerveja ficar exposta em gôndolas ou prateleiras em locais quentes no estabelecimento. A situação fica ainda pior caso a iguaria esteja exposta ao Sol e/ou perto de fontes de calor – como correntes elétricas ou geradores de energia. Tal situação também deve ser informada à instituição de atacado ou varejo.

Data de validade

Dica válida para todo e qualquer produto que seja perecível (ou seja, que tenha chances de estragar), também é necessário observar a data de validade do produto – ou seja, quando ele corre mais riscos de chegar apresentando gosto, odores, cores e etc indesejados à saúde. Em latas, ela costuma ficar no fundo; em garrafas, em algum ponto do rótulo.

Redobre o cuidado em promoções

Queda de preços em produtos acontecem por inúmeros motivos. Alguns deles envolvem justamente os cuidados que listamos acima: embalagens frágeis, dificuldades para estocar o produto ou proximidade com a data de validade, por exemplo. Ao verificar um valor mais baixo que o rotineiro, antes de encher o carrinho, verifique tudo que falamos acima.

Um brinde a todos os amantes de cerveja que tomam todos os cuidados ao adquirir a bebida! E, claro: sempre beba com moderação.

Imagem de amiera06 por Pixabay