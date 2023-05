Saiba como funciona o handicap nas apostas desportivas

Todos aqueles que lidam com a interface de um site de apostas esportivas já se depararam com mercados chamados “handicap”. O termo em inglês é desconhecido por muitos, que acabam evitando este tipo de aposta por não conhecer seu funcionamento e acabar sofrendo o tão temido red em suas apostas.

Mas, o que é handicap e como ele funciona? Bom, quem está começando e até mesmo quem já tem uma certa experiência acaba encontrando este termo em sites de apostas esportivas com odds competitivas. Basicamente, apostadores recorrem às entradas com handicap nos quais um dos lados é muito favorito, o que ocasiona uma odd bem superior em relação a do adversário, normalmente por disparidade técnica e por uma melhor qualificação na tabela de competição em questão que envolve o evento. Por isso, o handicap tem como função “nivelar” virtualmente a aposta.

Como o handicap funciona?

Para apostar em uma possibilidade envolvendo handicap, você vai precisar realizar cálculos simples de matemática. Digamos que o Time 1 vá jogar contra o Clube 2. O Time 1 possui um nível técnico muito superior e é o atual líder da competição, enquanto o Clube 2 encontra-se na última colocação. Por si só, o Time 1 é o grande favorito e todos iriam apostar neles. No entanto, todo esse favoritismo acaba atribuindo uma odd muito baixa para o Time 1. Recorrendo ao handicap -1.5 para o Time 1, o valor da odd será bem maior.

A razão desta odd é que, virtualmente em sua aposta, o jogo não vai começar 0 a 0, mas sim -1.5 a 0. Ou seja, o Time 1 começa com uma desvantagem virtual de -1.5 gols. Então, para você vencer sua aposta, o Time 1 precisa vencer a partida por, pelo menos, dois gols de diferença, para que o jogo, virtualmente fique: Time 1 0.5 x 0 Clube 2. Se por exemplo o time 1 vencer por 4 a 1, você só precisa pegar subtrair pelo -1.5 do handicap que você apostou, então a partida ficaria (4 – 1.5) a 1, ou seja, o Time 1 venceria por 2.5 a 1, e você venceria a aposta.

Qual a diferença entre handicap e handicap asiático?

Em alguns sites, é possível notar também que existe “handicap” e “handicap asiático”, o que confunde ainda mais as pessoas com a quantidade de odds disponíveis e ainda com essas duas nomenclaturas, causando ainda mais desconfiança.

Existe sim, uma diferença entre os dois mercados, e isso consiste no fato de que, em caso de um “empate” virtual, o valor da aposta é devolvido quando se trata do handicap asiático, o que não acontece quando esse empate acontece em caso do handicap comum. Por exemplo:

O apostador coloca o handicap -1 para o Time 1 vencer o Clube 2 Ou seja, a partida vai começar: Time A -1 x 0 Clube Z. Com isso, caso o Time 1 vença somente por um gol de diferença (1×0, 2×1, 3×2 no jogo real), na sua aposta, a partida ficará 0 a 0, ou seja, um empate. Com isso, o valor da aposta seria devolvido no caso do handicap asiático. Já com a nomenclatura constando apenas handicap, o empate seria considerado uma derrota para o apostador.

Imagem de CamiloCote por Pixabay