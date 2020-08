Revolução do mercado online de apostas no Brasil

Andre Gelfi, que é o sócio-gerente do Suaposta, que é a primeira empresa licenciada no Brasil que opera nas apostas esportivas, que faz parte do grande grupo Betsson disse que 2020 será o ano em que a marca fincará a base de um setor que é capaz de entreter e também de gerar dinheiro e apoiar o desenvolvimento do Brasil. Tudo isso é muito importante nos dias de hoje.

Esse ano ficará na história do Brasil, algo que é inédito pois se conseguiu que uma marca fosse totalmente licenciada no país. É claro que tudo isso se deve aos desenvolvimentos e ao trabalho dos últimos anos, especialmente com a promulgação da Lei que foi autorizar as apostas de quota fixa. Agora tudo o que falta para que o mercado tenha mais marcas é que a lei seja regulamentada, algo que é extremamente importante. O ano passado, isso foi ratificado e a legislação foi consultado publicamente duas vezes.

Para esse ano é que haja realmente a publicação da regulamentação. Ainda existem alguns pontos que precisam ser resolvidos para acomodar as perspetivas das empresas desta indústria. O mais importante é sobre o imposto as operações que são feitas. Nos dias de hoje, a Lei nº 13.756 estabelece a quote de 3% sobre as operações dos casinos e casas de apostas online – taxa bastante alta e que é capaz de inviabilizar investimentos, segundo dizem muitos executivos deste setor. Os prêmios das apostas que são feitas na internet são mais regulares, mas a quantia é sempre menor. A chance, em termos estatísticos, é que os usuários que façam apostas recebam entre 90% a 92% do valor que apostem em prêmios, e isso torna a alíquota de 3% sob o faturamento extremamente pesada.

É essencial que haja uma revisão do item mas não há qualquer consenso sobre o seu sucesso. Por um lado, há quem pene que se tenha poucas chances de alterações devido ao movimento político devido às eleições municipais. Contudo, há sempre os mais otimistas que acreditam que o Executivo e o Legislativo irá atuar para melhorar o ambiente tributário e irão diminuir as taxas dos casinos. Sendo assim, a alíquota passaria a ser 1%, o que seria ótimo.

É claro que estamos em um quadro muito positivo. Vários representantes do governo e também empresários irão participar em palestras na ICE em Londres, que é um dos eventos mais importantes deste setor em todo o mundo. Quando essa acontecer, eles falarão sobre as perspetivas que existem para o Brasil, para os investidores internacionais.

Com a definição, as bases definitivas do mercado de apostas online serão dadas. Isso se trata de um segmento que tem muito potencial. Nos dias de hoje, essa indústria movimenta R$8000 milhões ao ano, segundo dados da KPMG. Num prazo de apenas entre 4 a 5 anos essa quantia poderá chegar a R$ 6 bilhões somente no caso das apostas online a esportivas.

Tudo isso significa que desenvolver esta indústria implicará ampliar 7,5x a arrecadação dos impostos, algo que é sempre para o benefício do governo. Isso também é algo vantajoso para que se possa atrair investimento estrangeiro e para que hajam jogadores de fora a jogarem nos casinos do Brasil, algo que fará uma grande diferença nos mesmos.

Imagem de Aidan Howe por Pixabay