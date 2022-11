Gordo de Navidad: conheça tudo sobre o sorteio de fim de ano

Com a chegada do Natal, vários tipos de sorteios da loteria de Natal aparecem com prêmios incríveis. Por exemplo, o Gordo de Navidad é uma premiação Espanhola muito popular, principalmente pelo valor elevado que paga para os vencedores.

Porém, para participar do sorteio é necessário alguns requisitos diferentes das loterias tradicionais. Assim, é necessário entender como e quando comprar os bilhetes e participar de uma das maiores premiações do mundo.

Portanto, separamos algumas informações importantes sobre o sorteio ao longo deste conteúdo. Então, não deixe de conferir um pouco mais sobre o El Gordo de Navidad, acompanhando este artigo até o final.

O que é a loteria El Gordo de Navidad?

A loteria de Natal, chamada de Gordo de Navidad, é uma premiação que acontece todo ano no dia 22 de Dezembro, na Espanha, desde 1812. É uma das loterias mais cobiçadas de todo o mundo, com vários apostadores ao redor do globo.

Assim, o “El Gordo” é o acumulado do prêmio apenas para quem acertar os 5 números sorteados. Dessa maneira, o ganhador leva para casa os 4 milhões de Euros (aproximadamente 25 milhões de reais) totais da competição.

Como funciona o sorteio da Loteria de Natal?

O sorteio do Gordo de Navidad possui 17 faixas de premiação e possui uma facilidade grande de ganhar. Atualmente, o sorteio Espanhol garante 1 premiação mínima a cada 10 apostas realizadas, de diferentes valores.

Qual o prêmio da Loteria de Natal?

O prêmio da Loteria El Gordo de Navidad dá mais de R$ 25 bilhões para os vencedores (€ 4 milhões). Além disso, conta também com mais de 10 mil prêmios entre R$200 e R$800, para diversos tipos de vencedores, de acordo com a quantidade de acertos.

O prêmio principal, o mais cobiçado, vai direto para quem acertar todos os números. Diferente do sorteio brasileiro, com 6 dezenas, O Gordo de Navidad conta somente com 5 números sorteados para premiar o grande campeão (ou mais de um, no caso de bilhetes fracionados).

Como é possível participar do Gordo de Navidad?

Para conseguir participar do Gordo de Navidad é preciso realizar a compra com um vendedor autorizado. Porém, é comum que esses vendedores tenham um limite de vendas para cada cliente. São sites autorizados a vender a loteria, até com pagamento em reais.

Isso acontece porque a premiação é muito popular, e muitos competidores ao redor do mundo querem participar. Portanto, para garantir que todos possam participar, existe essa limitação por parte dos vendedores credenciados,

Quais outros sorteios acontecem no final do ano?

Para quem não quer ir tão longe na hora de procurar um sorteio de final de ano, aqui no Brasil também acontece uma loteria importante. A Mega da Virada é uma premiação anual que acontece no último dia do ano, por aqui.

A premiação é uma das maiores, e muito cobiçada por apostadores em praticamente todos os Estados. Por isso, não deixe de conferir mais sobre como participar dessa premiação e ser o mais novo milionário da praça.

Perguntas frequentes

Por fim, não deixe de conferir um pouco mais sobre como funciona o Gordo de Navidad, continue por aqui para entender como funciona. Deixamos alguns tópicos úteis para você aprender como ser o próximo campeão da loteria Espanhola.

Quanto custa jogar na Loteria de Natal Espanhola?

Para fazer uma compra de bilhete completo, o valor é de R$999,00. Porém, você também pode comprar bilhetes fracionados, no valor de R$19,99 em 1/100, comprando uma parte da cota dentro do sorteio.

Porém, com esse estilo de compra fracionado, é como se você entrasse em um “bolão” com outras pessoas. Caso sejam os vencedores, o prêmio é dividido de acordo com as cotas compradas por cada apostador.

Quantos bilhetes do Gordo de Navidad posso comprar?

Cada vendedor Espanhol autorizado possui um máximo de bilhetes para cada comprador. Assim, é comum que eles sejam limitados e estejam disponíveis somente por algum tempo, por conta da alta adesão e venda rápida.

Imagem de Enrique por Pixabay