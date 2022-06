Como vender mais usando marketing online

Se você administra um negócio, o marketing digital pode colocar seus clientes em potencial em um funil, levá-los ao seu site ou loja, pode até incentivá-los a ligar para sua empresa ou fazer uma consulta e, finalmente, torná-los seus clientes.

Veja abaixo algumas dicas para

Como implementar seus leads?

Use o marketing de recall ou o remarketing fazendo recomendações relevantes

Use as páginas de destino do site para fazer upsell de ofertas/descontos/atualizações

Execute o marketing personalizado por e-mail

Tenha um suporte sólido ao cliente para acompanhar e vender mais tenha um estoque simples para pc em sua loja

Adicione conteúdo gerado pelo usuário, como avaliações e depoimentos do Google, em seu site

Envolva-se com seus clientes regularmente através das mídias sociais

Redesenhe seu site para um layout e conteúdo mais orientados à conversão





Recompense seus clientes regulares

Se você realizou ou fez vendas cruzadas para seu cliente, parabéns. Mas, isso não significa que seu trabalho está feito.

Encontre maneiras de reter esse cliente por ainda mais tempo. A valorização do cliente é a melhor maneira de fazer isso. Algumas lojas criam páginas de destino e boletins informativos por e-mail separados para diferentes segmentos de clientes.

Se você é um novo cliente: Você vê a linha de cuidados com a pele. Mas, se você é um cliente existente, você vê a linha de cuidados com a pele + você ganha 20% OFF. Agora, isso é legal!

Descontos de aniversário/aniversário para clientes regulares.

Crie páginas de destino específicas para clientes novos e existentes.

Envie uma carta de agradecimento ou confirmação de venda.

Ofereça um brinde ou código de desconto para a próxima compra.

Peça-lhes referências e dê-lhes bônus de referência.

A segmentação de clientes pode ser complicada, portanto, abordar os clientes no momento certo. Algumas estratégias para fazer isso:

Crie páginas de destino específicas em seu site

Execute o programa de recompensas para clientes existentes por meio de e-mail marketing

Promova venda/oferta/descontos para clientes fiéis através do Marketing

Faça testes A/B e saiba o que está funcionando, o que não está funcionando

Tente encontrar maneiras de manter contato com seus clientes e nunca perca a chance de obter seus comentários.

Fortaleça suas ferramentas de escuta e ouça mais. Por fim, aja com base no feedback para tornar a experiência do cliente perfeita.

O Marketing Digital é a principal ferramenta para atrair leads e gerar renda com seus produtos digitais. Seja SEO ou Google Ads. Se você busca um faturamento on-line saiba que com as dicas listadas acima você pode conseguir gerar tráfego em seu site e conseguir clientes.



Sempre que se inicia o trabalho de marketing digital, deve-se saber que há um prazo para gerar resultados. Normalmente 90 dias, pois o Google demora um tempo para analisar o que foi feito em sua página e se o seu conteúdo vale estar em destaque. Por isso é importante contratar uma agência de marketing digital confiável, com anos de mercado e casos de sucesso. Para por fim conseguir seu tão sonhado posicionamento no Google, e alavancar vendas, e ter sucesso financeiro.

