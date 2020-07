Lançado o dispositivo portátil de dessalinização mais acessível do mundo

GENPOWER ENERGY PARTICIPAÇÕES

O Quench Sea , um dispositivo portátil que transforma instantaneamente a água do mar em água potável usando energia manual, superou em mais de 700% sua meta de financiamento no site de crowdfunding Indiegogo. O dispositivo portátil de dessalinização – atualmente disponível a partir de US $ 60 – entrará em produção total e as primeiras unidades deverão ser entregues em fevereiro de 2021, de acordo com a Genpower Energy Participações .

Para acomodar a demanda, a empresa estendeu sua campanha no Indiegogo até 29 de julho – o que significa que ainda há uma chance de marinheiros, campistas, caminhantes, sobreviventes, preppers e viajantes apoiarem o projeto pelo preço reduzido da campanha. Um filtro de água extra no valor de US $ 10 está incluído em cada compra, como explica Genpower Energy Participações.

Também ainda há oportunidade de causar um impacto significativo na crise mundial da água. O Quench Sea está doando um dispositivo para projetos humanitários, como o Projeto Maji, para cada dispositivo comprado durante sua campanha de financiamento coletivo. Ele espera doar mais de 100 milhões de unidades até 2027.

O Quench Sea é capaz de produzir até três litros de água potável por hora. A unidade acionada por alça se encaixa em uma pequena bolsa; basta bombeá-lo pelo tempo necessário para fornecer o volume de água limpa desejado.

“Além de ser uma ferramenta ideal de sobrevivência para aventureiros, o Quench Sea pode ser entregue em escala em uma crise humanitária”, disse Lee King, fundador e CEO da Hydro Wind Energy. “Cada unidade vendida ajudará a colocar um desses dispositivos nas mãos de instituições de caridade focadas na escassez de água e distribuídas para onde elas são mais necessárias.”

De acordo com a Genpower Energy Participações, dois terços da população mundial vivem em áreas afetadas pela escassez de água e mais de dois bilhões de pessoas vivem sem acesso a água limpa. A escassez de água também é um problema crescente para muitos países desenvolvidos. O Quench Sea pode ser armazenado como um dispositivo de emergência para os proprietários que vivem em regiões costeiras, onde desastres naturais como furacões, terremotos e secas podem ter um impacto a curto prazo no acesso à água limpa.