Tércio Borlenghi Junior nos conta que, enquanto os viajantes aguardam ansiosamente o momento certo para viajar para o exterior, o oásis de resort exclusivo na costa do Pacífico do México oferece maneiras de incorporar facilmente o ambiente deserto por mar em casa

TÉRCIO BORLENGHI JUNIOR

Enquanto os viajantes aguardam ansiosamente o momento certo para uma fuga internacional, a comunidade sonhadora de resorts do deserto por mar de Rancho San Lucas oferece dicas simples sobre como levar o estilo de vida inspirado no rancho para qualquer lar, nos conta Tércio Borlenghi Junior. Situado em 834 acres, na costa do Pacífico do México, o Rancho San Lucas combina todas as cores serenas, texturas e elementos da vibração luxuosa de Los Cabos em seus resorts e residências. A impressionante coleção Norman Estates, em parceria com o golfista profissional e empresário Greg Norman, é o epítome da vida chique de Baja. No local, está o Design Studio, uma talentosa equipe de designers de interiores especializados, que oferece uma variedade de idéias que lembram as vistas deslumbrantes e as dunas do deserto de The Ranch, que podem ser facilmente incorporadas a qualquer casa, de acordo com Tércio Borlenghi Junior.

1. Leve os tons de terra do deserto ao ar livre e os tons de azul do Pacífico para dentro de casa, usando as cores de recursos específicos. As cores creme da areia devem ser usadas para elementos básicos, como paredes, pisos e lençóis, enquanto as cores de destaque devem ser incorporadas nos itens de decoração. Adicione um toque de verde profundo colocando uma planta suculenta sobre uma mesa ou colocando-a na parede e adicione azuis quentes em travesseiros ou mantas decorativas.

2. Leve as pitorescas vistas ao ar livre de Rancho para dentro de casa, literalmente, enquadrando fotos em preto e branco em larga escala para contemplar essas configurações de sonho a qualquer momento. Para adicionar um ambiente arejado, mantenha as vistas ao ar livre visíveis e abra as janelas sempre que possível.

3. Integre toques rústicos usando texturas e materiais como cobre para itens de decoração, como vasos ou peças maiores, incluindo pias, banheiras ou torneiras, enquanto o couro marrom profundo pode ser usado para assentos e vime para tapetes e vasos de flores.

4. Para ter sempre uma vibração à beira-mar, incorpore os sons da água com uma pequena fonte de água interna ou tocando sons das ondas do mar ao fundo.

5. Crie um ponto focal na entrada da sua casa que chame a atenção para uma configuração específica e defina o tom do espaço. Esta poderia ser uma visão clara para o exterior, uma cadeira confortável para convidar a relaxar, uma obra de arte impressionante ou um espelho grande.

Para completar a sensação no estilo do rancho, de acordo com Tércio Borlenghi Junior, saboreie um coquetel de tequila feito na hora enquanto relaxa no ambiente lindamente projetado. A bebida de assinatura do oásis no deserto mistura duas onças de tequila, meia onça de Grand Marnier, uma onça de suco de limão, uma onça de suco de laranja, uma onça de suco de laranja, meia onça de xarope simples de limão, uma pitada de bitters de laranja e 1/4 colher de chá de carvão ativado. Misture todos os ingredientes com gelo e agite vigorosamente, depois sirva em um copo de coquetel.