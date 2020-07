Conheça as 10 cidades paulistas campeãs em destinação correta de lâmpadas fluorescentes usadas

Se você é consumidor doméstico, já deve ter se deparado com a seguinte situação: o que fazer com as lâmpadas fluorescentes, depois que elas queimam? Essas lâmpadas possuem componentes que demandam um fluxo específico na coleta e destinação final. Por isso, o descarte incorreto, como no lixo comum, pode acarretar diversos problemas ambientais.

Com a finalidade de realizar a coleta e a destinação ambientalmente correta desses resíduos, o programa da Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa) disponibiliza pontos de coleta em 136cidades no Estado de São Paulo, a fim de cumprir com a determinação do Acordo Setorial.

A Reciclus é uma organização civil sem fins lucrativos, criada pelos principais importadores de lâmpadas, para atuar como Entidade Gestora do processo, seguindo um modelo de operação autossustentável.

A iniciativa envolveu diversos segmentos da sociedade e atende à determinação da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), a Lei Federal nº 12.305/2010 que fala na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e na logística reversa (LR) como soluções para o descarte correto de itens que podem causar danos ao meio ambiente.

Participam do programa apenas as lâmpadas de uso doméstico, dos seguintes tipos: fluorescentes compactas e tubulares; de vapor de mercúrio, sódio ou metálico; e luz mista. Não há limite para descarte, desde que seja realizado por consumidor doméstico.

Lâmpadas fluorescentes

Recentemente, a Reciclus alcançou 1,3 milhão de kg de lâmpadas pós-uso coletados em todo o País, sendo que as 10 cidades paulistas que mais coletaram lâmpadas fluorescentes usadas nos pontos de coleta Reciclus, desde 2017, foram:

CIDADE QUILOS UNIDADES 1º São Paulo (Capital) 135.045,5 924.969 2º São Bernardo do Campo 30.986,6 212.237 3º Sorocaba 26.104,1 178.795 4º Santo André 25.957,5 177.791 5º Campinas 23.741,4 162.613 6º São José dos Campos 23.615,1 161.748 7º Ribeirão Preto 19.479,4 133.420 8º Franca 11.379,8 77.944 9º Guarulhos 10.210,8 69.937 10º Santos 9.950,5 68.154

Para saber o ponto de coleta mais próximo de sua residência, acesse: https://reciclus.org.br/lista-de-pontos-de-coleta/

A implantação dos pontos de coleta segue os critérios técnicos indicados no Acordo Setorial, como número de habitantes, área urbana, densidade populacional, domicílios com energia elétrica, poder aquisitivo, infraestrutura viária e acessibilidade.

RECICLUS

A Reciclus é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de lâmpadas do Brasil, com o objetivo de promover o Sistema de Logística Reversa. Atualmente conta com 99 empresas associadas. O objetivo é envolver toda a sociedade e a cadeia produtiva em um grande movimento estruturado de coleta de lâmpadas ao final de seu ciclo de vida e realizar a sua destinação final ambientalmente adequada.

Mais informações: www.reciclus.org.br ou pelo telefone (11) 5083-0124.

Imagem de Markéta Machová por Pixabay