BASF desenvolve álcool spray com agentes hidratantes para doação às universidades de farmácia

Sanitizante à base de álcool 70% contém ativo que diminui o ressecamento da pele

Produção de 3 toneladas em parceria com a empresa Royal Marck é doada para USP, Unicamp e UFMG, faculdades com hospitais universitários

Para reduzir a desidratação causada pelo álcool 70% nas mãos dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus, a BASF preparou uma fórmula de álcool 70% spray com ativos hidratantes eficientes, como o dexpantenol. O produto foi desenvolvido pela equipe de Farma da companhia especialmente para a doação a algumas faculdades de Farmácia com hospitais universitários: USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A empresa também já disponibilizou a formulação do álcool spray com hidratante na plataforma online We Care (https://we-care.basf.com.br/wecare-home), para facilitar o acesso dos fabricantes que pretendem produzir o sanitizante.

Álcool 70%

“Nossa equipe resolveu incluir um ativo potente de hidratação no produto porque, apesar do álcool ser extremamente eficiente no combate aos microorganismos, acaba removendo a camada protetora da pele, causando ressecamento, rachaduras e até dermatites, o que tem sido um grande problema para os profissionais da saúde e pessoas que fazem o uso frequente para assepsia”, explica Fernanda Furlan, gerente sênior do negócio de Farma da BASF para a América do Sul. O dexpantenol melhora a cicatrização, estimula a regeneração celular e possui propriedades umectantes, normalmente utilizado em produtos para hidratação da pele.

Royal Marck

Contando com o importante apoio de parceiros, o álcool 70% spray com agentes hidratantes foi fabricado pela empresa Royal Marck com as matérias-primas fornecidas pela BASF além do proprilenoglicol doado pela Doremus Alimentos, e o transporte realizado pela Lourenço Transportes. Cada universidade recebeu 1 tonelada do produto. “Acreditamos que a indústria química, por meio de soluções inovadoras, tem um papel essencial por atender demandas relevantes no combate ao novo coronavírus”, afirma Rodolfo Viana, gerente de Sustentabilidade para a América do Sul. “Procuramos atender a cadeia de valor e a sociedade no enfrentamento da crise do COVID-19, reforçando nossa estratégia de engajamento social”, considera.

We Care

Esta e outras formulações de combate ao coronavírus estão disponíveis na plataforma We Care https://we-care.basf.com.br/wecare-home. Acesse pelo QR Code:

Foto:Divulgação

