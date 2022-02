O que é CAC e como reduzir o de seu negócio

O CAC,ou o Custo de Aquisição por Cliente, consiste basicamente em uma métrica estratégica para medir quanto os clientes estão custando para a empresa.

Em uma empresa de soluções em TI(Tecnologia da Informação), por exemplo, é possível considerar o número de clientes que consomem seus produtos através do CAC.

Dessa forma, a empresa consegue ter uma ideia da quantidade de consumidores que possui e dos custos que esses consumidores tem para a empresa.

O cálculo determina se o valor da vida útil do cliente vale a pena, qual lucro será gerado e quais canais de aquisição estão disponíveis para esse cliente, indicando os melhores caminhos a se seguir através destas informações e dos meios relacionados.

Na grande maioria das empresas, as áreas que estão diretamente envolvidas nesse processo são marketing e vendas, porém, pode variar de acordo com a área de atuação do negócio, como uma empresa de calculo estrutural.

Exemplo: Se o seu investimento direto na aquisição de clientes for de R $10.000 por mês e você tiver 20 clientes, seu CAC será de R $500. Fazendo um cálculo simples, para que esta equação seja feita.

Os custos de aquisição de clientes são calculados mensalmente, mas considere mudanças repentinas de tempos em tempos para se adaptar ao mercado e as situações de acordo com as formas do acontecimento.

Em uma empresa de paisagismo e jardinagem, por exemplo, para contratar mais dois vendedores em um mês, o CAC deve aumentar, pois eles provavelmente não atrairiam clientes no primeiro mês de trabalho. Mas com o tempo, o valor se estabiliza novamente.

Para que isso ocorra, é preciso entender o momento em que a empresa está, como a situação citada acima, procurando entender as estáticas e como a empresa reage aos mais diversos fatores e aos tempos em que ocorrem.

Como calcular o CAC

O primeiro passo é ignorar todas as áreas da empresa que não estão diretamente envolvidas na aquisição de clientes, entre elas:

Departamento de produto;

Suporte;

Administração;

Manutenção.

Isso facilita a realização do cálculo, considerando de fato as áreas e os fatores que tem o contato direto com o cliente, conseguindo analisar áreas mais diretas e com contato mais frequente com o público.

Para demonstrar a computação, é usado as áreas de marketing, vendas e novos Clientes ao longo de um semestre. Através destes meios, é realizado o cálculo para ter um controle maior sobre os clientes e os investimentos da empresa em cada situação.

Entre os investimentos que devem ser considerados, podemos destacar:

Salário dos colaboradores;

Ferramentas utilizadas no trabalho;

Mídia paga;

Eventos,

Relações públicas.

Além de todos os outros investimentos que você usa para mostrar seu produto, gerar leads e oportunidades para a sua equipe de vendas.

Gerando de fato uma pesquisa a fundo em diversos fatores e gastos da empresa, como por exemplo, uma empresa especializada em tratamento de efluentes, buscando seus mais diversos gastos nas áreas que têm este contato direto com o cliente.

Para ter uma noção maior sobre o seu CAC, é preciso considerar todos os gastos, mesmo sendo eles os mais banais ou menores, para que se tenha uma análise completa e consiga entender os pontos a serem mudados em cada ponto observado.

Os investimentos que devem ser considerados em vendas são: salários, comissões, telefonemas, viagens e toda a infraestrutura que seus vendedores utilizam durante o processo de venda do seu produto ou serviço.

Conseguindo através destes dados, realmente obter os números e se entender de uma forma melhor cada gasto considerável com os clientes que consomem seu negócio e os serviços de avaliação imobiliária, caso esse seja o seu segmento de atuação.

Por fim, precisa-se do número de novos clientes adquiridos durante o mesmo período. Levantando em conta os dados sobre todos que consomem e fazem parte de cada momento citado, e que fazem parte do seu negócio.

Também vale a pena mencionar que, se você tiver clientes adquiridos de outras fontes que não considerou em seu investimento, também não deve considerar esses clientes em sua nova conta de cliente.

Dessa forma, o CAC deve ser calculado da seguinte maneira:

CAC = (investimento em Marketing + investimento em Vendas) / número de novos clientes.

Assim, você define o período que você deseja calcular, identificando todas as despesas de marketing, determinando todas as despesas de vendas, além de obter o número total de clientes adquiridos durante o período.

Seguindo esses passos para que este cálculo possa ser aplicado da melhor forma, e para que realmente se tenham todos os resultados obtidos, para que estes passos possam ser feitos e aplicados de uma forma viável e que faça sentido para as empresas.

Ao definir o valor de CAC através destes passos, cruze-o com outras métricas, como ticket médio, valor de vida útil e ROI (Retorno Sobre Investimento) e consiga entender como a melhora pode ser feita diante de todas as situações.

Ações para redução do CAC

Quando observado a evolução do CAC ao longo de todo o ciclo de vida de uma empresa que trabalha em um modelo de software, existem 3 estágios, levando inevitavelmente ao estágio 3, onde o custo de aquisição de novos usuários aumenta de forma constante e permanente.

Tendo um crescimento considerável com o passar dos anos, com clientes que já fazem parte e consomem o seu negócio, e na busca de potenciais clientes, fazendo com que os gastos em torno disso sejam elevados.

Além de traçar estratégias para minimizar os custos de aquisição de clientes, é importante entender as etapas pelas quais o CAC passa e as consequências de seu crescimento ilimitado.

Entendendo de forma completa todo processo que envolve esta aquisição de clientes, e todas as etapas que incluem o CAC, integrando o dia a dia e todo o planejamento da empresa.

Por isso, é fundamental que saiba que os custos de aquisição de clientes são divididos em três etapas:

Adquirir clientes manualmente, sem contar com tantos recursos financeiros;

Explorar o motor de tração;

Crescente Infinito do CAC.

Abaixo, seguem algumas estratégias e ações para que o CAC de sua empresa seja reduzido, e para que através desta redução, se obtenha os melhores resultados e tenha soluções para os mais diversos problemas.

Como uma empresa de serviços eletricos industriais, após se atentar ao meio, e estudar as mais diversas situações e momentos em que uma empresa passa, conseguindo reduzir o CAC, que resolve algo importante em seu negócio.

Aperfeiçoe as configurações do seu site

Monitorar, testar e aumentar as taxas de conversão são as formas mais seguras de reduzir os custos de aquisição de clientes, e esse será o valor do seu CAC.

Indo em um movimento e estratégia segura, mas conseguindo de alguma forma reduzir o seu CAC, através deste meio, sendo uma boa solução e rendendo bons frutos através destes meios.

Perfis de compradores as personas

Ao comercializar seu produto, não atire no escuro. Os empreendedores precisam ter clareza sobre quem desejam alcançar por meio de suas atividades.

Conhecendo de fato o público, com que está sendo trabalhado, e através destas informações aplicá-la em seu negócios e campanhas, conhecendo os mais variados gostos, como por exemplo, a procura pela venda de climatizadores.

Assim, é importante descobrir quem é o seu cliente ideal e desenvolver esse papel, pois ele conduzirá toda a sua estratégia de marketing e conteúdo para o seu negócio.

Por isso, não confundir com público-alvo será uma ferramenta poderosa de segmentação para o seu nicho.

Redução do Churn Rate

Se você realmente deseja reduzir o CAC do seu negócio, também precisa considerar seriamente a redução do churn.

O churn é semelhante ao CAC ou evasão, pois ele representa a porcentagem de clientes de um distribuidor de telha sanduíche, por exemplo, que são esporádicos ou que nunca foram fiéis a uma determinada marca ou empresa.

Os clientes que não consomem de fato todos os conteúdos e meios divulgados pela empresa, são clientes que geram gastos e esforço e não obtêm o lucro esperado e necessário.

Inbound Marketing

Através do inbound marketing, a fidelização e a satisfação do cliente e o negócio se torna algo mútuo, o que é fundamental para que se tenha um bom relacionamento, o que é possível alcançar através desta ferramenta.

Através dos seus mecanismos de trabalho, este relacionamento é um contato maior entre o cliente e o produto, fazendo com que se tenha identificação, e esta relação de troca, que atrai e fideliza as pessoas que estão consumindo.

Portanto, é de extrema importância neste processo, devido a sua eficiência e o trabalho em conjunto com o negócio, trazendo algo único e evitando uma taxa alta de CAC.

