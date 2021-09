Gretchen participa de prova em dupla no próximo episódio do “MasterChef Brasil”

Cantora vai colocar a mão na massa com participante que ficar sem parceiro para cozinhar

A Band apresenta na próxima terça-feira (28), às 22h30, o 13º episódio do MasterChef Brasil. No primeiro desafio da noite, os participantes encaram uma prova icônica, que promete causar muita confusão. Após escolherem livremente os pares com os quais desejam cozinhar, os competidores descobrem que terão de fazer um revezamento: a cada 10 minutos, um deles coloca a mão na massa enquanto o outro fica na ponta da bancada dando as coordenadas sem poder mexer em nada.

Cada dupla deve preparar uma feijoada completa, iguaria que representa muito bem a gastronomia brasileira. O prato ainda precisa ter cinco acompanhamentos obrigatórios: bisteca, farofa, couve, banana empanada e um molho de pimenta ou vinagrete.

Gretchen

Como há um número ímpar de competidores, Kelyn acaba ficando sozinha e é surpreendida pela presença de Gretchen, que chega para ajudá-la. Além de ser umagrande artista brasileira, a cantora está acostumada a comandar a cozinha e acumula elogios nos almoços em família.

Para atualizar os memes nas redes sociais, a convidada especial prepara um vinaGRETCHEN, divertindo os adversários. Mas será que toda a sua experiência será suficiente para garantir uma vaga no mezanino?

Durante a prova, o clima de tensão toma conta do estúdio. Os concorrentes precisam entrar em um acordo ao elaborar o banquete, só que com personalidades tão fortes, às vezes fica difícil chegar a um consenso. As melhores duplas se salvam da prova de eliminação.

No desafio derradeiro, os cozinheiros amadores que estão na berlinda se deparam com uma grande caixa. Depois de fazer suspense, Erick Jacquin revela um aquário repleto de lagostas vivas. O pânico toma conta da cozinha, já que preparar esse tipo de alimento exige muita técnica e conhecimento, desde a limpeza até o ponto perfeito. Somente quem tiver bagagem vai conseguir harmonizar os sabores do mar e entregar um prato que impressione o paladar dos jurados.

Ao final do tempo de prova, os chefs escolhem os melhores e os três piores. Um deles é salvo pelo mezanino e, em seguida, o público conhece o 13º eliminado do programa.

Premiação

Além do troféu, grande símbolo do melhor chef amador do país, a SumUp irá rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com R$ 300 mil. A empresa também vai oferecer ao vencedor de cada prova individual um prêmio de mil reais. O novo MasterChef Brasil ganhará da Amazon R$ 5 mil em compras por mês, durante um ano, para ser usado na loja amazon.com.br. Já a Claro vai levá-lo com um acompanhante para um destino gastronômico inesquecível, com o intuito de conectá-lo com tudo o que mais ama. A Britânia dará ao vencedor produtos dignos de chef, enquanto a Brastemp o presenteará com uma cozinha completa da linha Gourmand. Já a Seara convidará o vencedor a participar do time de Chefs Influenciadores da marca para o desenvolvimento de receitas. O grande campeão ainda terá a oportunidade de fazer um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Brasil. O segundo colocado também ganhará um curso de habilidades e técnicas da pâtisserie.

MasterChef Brasil

O MasterChef Brasil é uma coprodução Band/Endemol Shine Brasil/Discovery Home & Health baseada no formato da Endemol Shine Group. O talent show vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, na tela da Band, com transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h40, no canal Discovery Home & Health.