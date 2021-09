Zagueiro Rodrigues acerta renovação com o Grêmio até dezembro de 2024

O Grêmio acertou a renovação de vínculo com o zagueiro Rodrigues. Agora, o contrato se estende até o final de 2024. O antigo acordo com a equipe gaúcho ia até o fim do próximo ano.

O defensor desembarcou no Tricolor na temporada 2018 para o Grupo de Transição, fazendo a sua primeira partida na equipe principal em 25 de maio de 2019 em uma vitória por 1 a 0 em cima do Atlético Mineiro, na Arena. De acordo com o site oficial do time gaúcho, Rodrigues participou de mais de 60 partidas.

Em um vídeo postado pelo Grêmio nas suas redes sociais, o zagueiro festejou a sua valorização. “Estou muito feliz pela minha nova oportunidade de renovar o contrato com esse grande clube. Estou muito motivado. Pode ter certeza que vou dar sempre o meu melhor para construir minha história aqui”, declarou.

Rodrigues passa por um ótimo momento na equipe comandada por Luiz Felipe Scolari e se firmou como titular. Atualmente, ele está formando a dupla de zaga com Ruan. Já que a temporada da dupla Geromel e Kannemann está sendo afetada por problemas físicos.

A longo prazo, Rodrigues desponta como principal nome para substituir os ídolos da torcida. Lembrando que Ruan já está acertado com o Sassuolo e se despedirá do Grêmio em dezembro deste ano. Felipão ainda conta com Paulo Miranda no grupo.

Em relação a situação atual no Brasileirão, o Grêmio passa por um período difícil e precisa somar pontos o quanto antes para se afastar da zona de rebaixamento. Com Felipão, o time está mostrando que tem capacidade de apresentar um futebol mais competitivo para subir na tabela.

Foto: Lucas Uebel/DVG/Grêmio