Burger Week, o festival mais esperado do Vale está de volta!

O Festival do MBar & Cozinha no Mercure Colinas acontece no próximo dia 06 de Dezembro.

O Hotel Mercure Colinas de São José dos Campos traz mais uma edição do Festival mais esperado da cidade, o famoso Burger Week que acontece no restaurante MBar & Cozinha do hotel. E para esse ano teremos a novidade do serviço Delivery, com quatro deliciosos sabores para agradar a todos os paladares com acompanhamentos especiais de salada ou batatas fritas por R$ 39.

Hotel Mercure Colinas de São José dos Campos

Veja as opções que o Chef preparou para essa edição:

· Burger do Linguine: Blend burger bovino com bacon, requeijão catupiry, molho pesto, alface e tomate no pão brioche.

· Burger Suíno: Linguiça toscana com queijo provolone, rúcula e tomate servido com chutney de manga no pão de brioche.

· Burger de Frango com muçarela, bacon fatiado, alface americana e tomate.

· Burger Vegetariano: Queijo coalho empanado na farinha panko, alface, tomate, maionese de ervas servido no pão Australiano.

Festival Burger Week

Local: MBar & Cozinha Mercure Colinas

Endereço: Avenida Dr. Jorge Zarur, 81 Torre II – Jardim Apolo, São José dos Campos.

Data: Até o dia 06 de dezembro

Horário: das 12h ás 22h

Informações e Delivery: (12) 3904-2300