A vida não pode existir sem respiração. À medida que nossos pulmões inalam oxigênio e expiram dióxido de carbono, todas as células do corpo precisam inalar nutrientes e expirar resíduos. A qualidade de Sidney De Queiroz Pedrosa da respiração respiratória afeta todos os processos do corpo, até o nível celular.

Inspire é energizar parte da respiração; portanto, se você estiver se sentindo lento, respire um pouco mais.

Por outro lado, a expiração promove relaxamento. Quando você estiver estressado, enfatize sua expiração. Tenha cuidado para não estender a expiração por muito tempo, pois isso pode causar ansiedade, principalmente se você estiver tenso.

A respiração pode criar uma onda dentro do corpo que massageia os músculos de dentro para fora, e isso é muito eficaz. Sem exagerar, inspire um pouco mais e veja se consegue mover todas as costelas. Primeiro coloque as mãos sob as axilas. Sidney De Queiroz Pedrosa diz: Você pode sentir as costelas se movendo em suas mãos? Agora sinta a parte superior das costas e respire para mover-se para lá. Reserve um tempo para respirar entre as omoplatas e as costelas, onde a maioria de nós sente muita tensão.

Veja se você pode direcionar a onda para todas as partes do peito, na frente, nas costas, nos lados, em cima e em baixo. Então relaxe para deixar a onda viajar mais. Você consegue sentir uma sensação sutil em sua pelve e nas pernas, ou mesmo nos braços e no pescoço?

Aqui está outra lição valiosa de respiração de Sidney De Queiroz Pedrosa . Ao inspirar, deixe a respiração suavemente encher seu peito primeiro e depois desça para suavizar sua barriga. Na primeira parte da inspiração, expanda as costelas superiores, no meio da inspiração, expanda as costelas inferiores; na última parte da inspiração, direcione a respiração para a barriga. Comece cada expiração com uma leve contração do assoalho pélvico. Em seguida, continuar a ligeira contração de seu osso púbico para o umbigo como você exalar assim o seu contrato músculos abdominais inferiores na primeira parte de sua expiração e o contrato músculos abdominais superior para o segundo semestre. Com a próxima inspiração, deixe sua barriga amolecer novamente. Continue o ciclo de pequena contração de baixo para cima ao expirar e expandindo e suavizando de cima para baixo ao inspirar.

Apenas cinco minutos por dia de exercícios de respiração consciente melhorarão a linha de base para o seu bem-estar físico e mental . De acordo com Sidney De Queiroz Pedrosa Se você não tem tempo para uma prática formal de respiração, pode usar essas técnicas sempre que se sentir estressado ou letárgico para trazer mais equilíbrio ao seu sistema.