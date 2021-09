São Paulo Oktoberfest 2021 abre venda de ingressos e anuncia novas atrações musicais, em espaço inédito

Quarta edição do maior festival alemão de São Paulo vai acontecer de 25/11 a 12/12/21, seguindo todos os protocolos de saúde.

Vendas de ingressos abertas ao público, com opção de ingresso solidário e desconto para quem for com traje típico alemão

https://www.saopaulooktoberfest.com.br/ingressos

A 4ª edição da São Paulo Oktoberfest, um dos maiores eventos culturais confirmados para 2021, que já integra o calendário oficial da cidade, acaba de abrir a venda de ingressos ao público. O tradicional festival cultural, musical e gastronômico vai acontecer de 25 de novembro a 12 de dezembro (das quintas-feiras aos domingos) de 2021 com muitas novidades, como o próprio local de sua realização, a inédita Vila Alemã, que já começou a ser construída na zona sul da cidade.

A Villa Alemã já está sendo montada na Av. Chucri Zaidan, 155, região com a maior concentração de imigrantes e descendentes alemães do estado de São Paulo, em frente à Ponte Estaiada, cartão postal da cidade, no coração do Brooklin. “A Vila Alemã representa o primeiro marco para a comemoração dos 200 anos da Imigração Alemã, em 2024 e vai crescer e ganhar elementos a cada ano”, adianta Walter Cavalheiro, fundador da São Paulo Oktoberfest e também idealizador do novo espaço.

Ingressos já disponíveis

Os preços dos ingressos individuais para acesso ao festival variam de R$ 45,00 a R$ 180,00, tendo a opção de ingresso solidário, mediante a doação de 1 kg de alimentos, que serão destinados a entidades que cuidam de públicos carentes. Os ingressos simples para as atrações de quintas e sextas-feiras terão os seguintes valores: Meia Entrada, R$ 45,00; Oktober Solidário), R$ 55,00; e a Inteira, R$ 90,00. Aos sábados e domingos, os valores são: Meia Entrada, R$ 90,00; Oktober Solidário, R$ 110,00; e a Inteira, R$ 180,00.

Outra novidade de incentivo à cultura alemã é o desconto para quem for ao festival com trajes típicos alemães. Nesse caso, às quintas-feiras, nos dias 02 e 09 de dezembro, os primeiros 1.000 ingressos serão gratuitos, e às sextas-feiras, sábados e domingos terão o mesmo benefício do ingresso solidário.

As atrações musicais

O line-up das atrações musicais da primeira semana do evento já está divulgado. No dia 25/11, quinta-feira, a festa será tomada pelo rock do Queen Experience In Concert, uma das atrações preferidas pelo público na edição anterior. Na sexta, 26/11, a música eletrônica do duo Cat Dealers, toma conta da festa. Eles ocupam o ´top 5´ na lista de DJs que mais se destacam no mundo. No sábado, 27, se apresenta Abba Experience In Concert e no domingo, 28, super show com Paulo Ricardo. De 25 a 28, o evento não deixará de contar com as apresentações especiais das tradicionais bandas alemães, Banda do Barril e o Bando do Fritz.

Novas atrações musicais estão confirmadas para a segunda semana de festival, entre elas o público vai se divertir com muito rock no dia 04/12, com U2 Cover tocando os maiores sucessos da banda. No domingo, dia 05/12, a banda Rock Memory faz uma viagem cronológica e musical tocando rocks clássicos que embalaram as décadas de 80, 90, até os dias de hoje.

A gastronomia típica alemã

O público do evento vai poder voltar a experimentar as opções variadas da culinária típica alemã, com pratos assinados pelo renomado chef Werner Rotzinger, com preços que vão de R$ 12,00 a R$ 120,00, diversos tipos de chope e cervejas artesanais, comida brasileira, além de apresentações de danças e shows com músicas típicas, artistas nacionais e regionais, espaços culturais, parque de diversões e atrações para toda a família. O espaço físico contará com as tradicionais Biertent, Biegardem e BierPark, onde as atrações serão distribuídas estrategicamente em todos estes setores amplos para garantir o distanciamento necessário entre as pessoas.

Como o evento terá classificação livre, menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Adolescentes a partir dos 16 anos deverão apresentar na entrada do evento a carteira de vacinação, com pelo menos 1 dose da vacina contra a Covid-19, ou completo, de acordo com o que estiver em vigência no plano de vacinação no Estado de São Paulo. Serão seguidas todas as recomendações exigidas pelos órgãos da saúde e do Governo de São Paulo.

Entretenimento e estímulo à economia local

De acordo com Walter Cavalheiro, o evento também marca a retomada do setor de entretenimento e cumpre seu principal objetivo de proporcionar alegria, comemorar a amizade entre a comunidade alemã e brasileira e oferecer diversão de qualidade para toda a família, priorizando a saúde e seguindo todos os protocolos sanitários.

A realização da quarta edição da festa cultural vai gerar cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos. A última edição do evento, em 2019, gerou para a economia local mais de R$ 40 milhões. “A nossa previsão de público para a edição desse ano, guardados todos os cuidados que serão adotados durante o período do festival, é de mais de 70.000 pessoas”, estima Cavalheiro.

Seguindo todos os protocolos sanitários

A organização do evento adotará todos os protocolos sanitários vigentes para garantir a segurança e a saúde dos visitantes. Ela irá exigir o passaporte de vacinação contra a Covid-19 ou apresentação de comprovante de teste realizado há menos de 48 horas para a entrada no evento. O protocolo de acesso ao festival medirá a temperatura, orientará sobre a obrigatoriedade de uso de máscaras, disponibilizará totens de álcool em gel, não somente na entrada, mas em todo o recinto e tapetes sanitizantes. A nova arquitetura do festival privilegiará a circulação de ar e a divisão das atrações pela arena, sem paredes. Todos os dias de festa será feita a desinfecção geral do local.

Medidas, ações e procedimentos adotados pela São Paulo Oktoberfest

Apoiar incondicionalmente a ciência e a saúde, comunicar e dar publicidade às medidas de segurança, utilizar tecnologias de controle, como tecidos antivírus e bactérias, exigir certificado digital de vacinação ou testagem de 48h, incentivo ao uso de máscara na circulação de pessoas e setores. Para a entrada será medida a temperatura, disponibilização de totens de álcool em gel e tapetes sanitizantes. Desinfecção da Arena, arquitetura do evento privilegiando a circulação de ar e a divisão das atrações pelo espaço. Utilização de utensílios de alimentos e bebidas, embalados e higienizados, utilização de QRCode para acesso ao evento e compras dentro do festival.

São Paulo Oktoberfest

São Paulo Oktoberfest – de 25 de novembro a 12 de dezembro de 2021

Local: Av. Doutor Chucri Zaidan 155 – Vila Cordeiro. São Paulo/SP

Classificação indicativa: livre (menores de idade deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis)

Datas e horários:

25.11.2021 (Quinta-feira) – 17:00 às 23:00

26.11.2021 (Sexta-feira) – 17:00 às 24:00

27.11.2021 (Sábado) – 12:00 às 24:00

28.11.2021 (Domingo) – 12:00 às 22:00

02.12.2021 (Quinta-feira) – 17:00 às 23:00

03.12.2021 (Sexta-feira) – 17:00 às 24:00

04.12.2021 (Sábado) – 12:00 às 24:00

05.12.2021 (Domingo) – 12:00 às 22:00

09.12.2021 (Quinta-feira) – 17:00 às 23:00

10.12.2021 (Sexta-feira) – 17:00 às 24:00

11.12.2021 (Sábado) – 12:00 às 24:00

12.12.2021 (Domingo) – 12:00 às 22:00

Ingressos: Mais informações – https://www.saopaulooktoberfest.com.br/ingressos

Pista

Sábados e domingos

Meia entrada: R$ 90,00

Oktober solidário: R$ 110,00

Pista inteira: R$ 180,00

Quintas-feiras e sextas-feiras

Meia entrada: R$ 45,00

Oktober solidário: R$ 55,00

Pista inteira: R$ 90,00

Informações sobre ingressos, descontos:

Meia entrada solidária: ingresso válido para todas as pessoas. As que fizerem esta opção tem seu acesso garantido com a doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal, açúcar e óleo) na portaria do evento.

Meia entrada: Ingresso válido para estudantes, melhor idade, professores da rede pública e outros previstos por lei.

Ingresso traje típico na quinta-feira – os primeiros 1.000 ingressos serão gratuitos nos dias 02 e 09 de dezembro e deverão ser resgatados até o dia 24 de novembro.

Ingresso traje típico na sexta-feira, sábado e domingo – terão o mesmo benefício e valor do ingresso solidário.

É obrigatória a apresentação no estabelecimento, quando do acesso ao evento, da documentação que dá direito ao benefício de acordo com a legislação em vigor.

A Organização não se responsabiliza pela não entrada no evento caso não ocorra a comprovação ou o não reconhecimento do benefício por parte do estabelecimento.

Inteira: Ingresso pista, que permite a entrada a todas as áreas e atrações artísticas e culturais do evento, exceto camarotes e mesas reservadas.

Ingressos Espaço Vip – mesas e camarotes

Espaço Vip com mesas reservadas em frente ao palco. Espaço Vip com as mesas reservadas contempla: lugares marcados e reservados por todo o período do evento, serviço de mesa e bar próprio.

Ingresso pré-venda (sábado e domingo) – R$ 2.000,00 a mesa para 10 pessoas. R$ 1.000,00 do valor do ingresso da mesa reservada são consumíveis.

Ingresso pré-venda (quinta-feira e sexta-feira) – R$ 1.200,00 a mesa para 10 pessoas. R$ 1.000,00 do valor do ingresso da mesa reservada são consumíveis.

Para mais informações acesse o site: www.saopaulooktoberfest.com.br