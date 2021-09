Auto+ estreia domingo reformulado em nova temporada

O Auto+ entra em nova fase a partir deste fim de semana. Com Cassio Cortes, apresentador e youtuber, o multicampeão Cacá Bueno, dono de cinco títulos na Stock Car, e a repórter Leticia Datena, a atração estreia neste domingo, dia 26 de setembro, no Bandsports, às 12h30.

Mais do que um programa, o Auto+ é uma plataforma 360º que inova e se destaca em diferentes meios. “Unindo programa de TV, canal no YouTube, um site muito forte e muita gente boa por trás das câmeras, o Auto+ é uma plataforma com potencial imenso de crescimento nos próximos anos, além de ser algo que se integra organicamente com o meu canal pessoal (YouTube.com/cassiocortes), que agora se junta à família de canais da A+ Content”, comemora Cassio Cortes.

Com Marcelo Sant’Anna à frente da atração desde 2007, o programa conta ainda com os repórteres João Brigato, responsável por avaliações e testes, e Tiago Mendonça, que traz o melhor do automobilismo no Brasil e no mundo. Leticia Datena já havia feito reportagens para atração e agora entra oficialmente para o time.

“Estou super feliz com a “cara nova” do programa. E muito orgulho de representar a paixão das mulheres pelos carros e pelo automobilismo no projeto”, comemora Leticia Datena.

Das pistas para as telas

Dono de uma carreira de sucesso nas pistas e um dos recordistas de títulos da Stock Car, Cacá Bueno fará sua estreia na TV. “Estou muito feliz com essa nova fase. Falar de carros, automobilismo e competições, um pouco de tudo o que move o mundo automotivo, mas sem estar sentado no cockpit, e dessa vez do lado fora, cara a cara com o telespectador, com o fã e com todos aqueles que gostam de carro é muito legal”, diz Bueno.

Assista ao teaser: https://youtu.be/UVkn3G2_ERE

BandSports

Siga o BandSports nas redes sociais:

Facebook:

https://www.facebook.com/BandSportsTV

Instagram:

https://www.instagram.com/bandsports/

Twitter:

YouTube:

https://www.youtube.com/bandsportsoficial

Auto+