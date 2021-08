Governador do Rio Grande do Sul confirmado para o Connected Smart Cities

Eduardo Leite será o Keynote Speaker na Cerimônia de Abertura que acontece no dia 1º. de setembro, na retomada dos eventos presenciais no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo

Eduardo Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul, confirmou presença, nesta terça-feira, como Keynote Speaker para a Cerimônia de Abertura da 7ª. edição do Connected Smart Cities & Mobility, que marca a retomada dos eventos presenciais na cidade de São Paulo, no dia 1º. de setembro. O governador participa com ‘A Visão de Governo Estadual para o Desenvolvimento de Cidades Inteligentes’.

Para Eduardo Leite, a mudança no poder público é a regra. “Com o passar do tempo, a vida das pessoas ficou mais rápida, e os governos, em geral, ficaram mais lentos. Esse descompasso gera uma enorme frustração na sociedade, que não se sente representada e nem atendida pelo poder público. Mas a mudança é a regra, e as coisas vão continuar mudando, diariamente, em uma velocidade muito grande. Por isso, precisamos arriscar, inovar e ousar sair da caixa, para colocar os governos na velocidade das pessoas”, afirmou o governador.

O chefe do executivo estadual gaúcho comenta ainda que para que o governo saia da era analógica e entre efetivamente na era digital, é necessário ir além da modernização dos sistemas. “Precisamos reduzir a burocracia, encurtar etapas e agilizar a prestação de serviços. Só assim superaremos o descompasso com a vida dos cidadãos”, disse.

Programação do Evento

Logo após a participação de Eduardo Leite, começam as apresentações das autoridades representantes, e as mesas redondas das 15 cidades que melhor pontuaram no Ranking Connected Smart Cities 2021. O maior estudo de indicadores de cidades, realizado anualmente pela Urban Systems, em parceria com a Necta, mapeia todos os 677 municípios com mais de 50 mil habitantes. O objetivo é definir as cidades com maior potencial de desenvolvimento do Brasil.

O estudo é composto pelos indicadores de mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia, eixos temáticos discutidos no evento nacional do Connected Smart Cities & Mobility.

“Nesses sete anos de atuação, a Plataforma Connected Smart Cities vem desempenhando papel fundamental junto às empresas, entidades e governos na busca pela inovação, tendo como objetivo fundamental tornar as cidades brasileiras mais inteligentes e conectadas”, comenta a CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities e Mobility, Paula Faria.

Neste ano, o Connected Smart Cities & Mobility assume o formato híbrido, presencialmente nos dias 01 e 02 de setembro, no Frei Caneca, e, simultâneamente de forma digital, nos dias 01, 02 e 03.

7ª. edição do Evento Nacional Connected Smart Cities & Mobility

Datas: 01 a 03 de setembro de 2021

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569 – Paraíso/ SP

Horário: a partir das 9h