Buser anuncia novo ponto de embarque e desembarque no Colinas Shopping

Maior plataforma de intermediação de viagens rodoviárias no Brasil, a Buser iniciou no último domingo, 15 de agosto, um novo ponto de embarque e desembarque em São José dos Campos (SP), cidade-sede da empresa. O local escolhido foi o estacionamento do Colinas Shopping, que contará com uma entrada exclusiva para os ônibus parceiros da startup.

No local, próximo à portaria do Cinemark, destaca-se a identidade visual da Buser, com uma extensa parede rosa, além de bancos de espera. Dentro do Colinas Shopping, os usuários da Buser contam com toda a estrutura de segurança do mall para o embarque e desembarque, além de acesso às comodidades do centro de compras – que oferece serviços como casa de câmbio, salões de beleza, centros de estética, agência de viagens, caixas eletrônicos e lojas de vestuário, entre outros artigos, assim como uma praça de alimentação com alguns dos restaurantes preferidos da região.

SANJA30

Para incentivar as viagens com origem ou destino no ponto do Colinas Shopping, os clientes do centro de compras contam com R$ 30 de desconto na primeira viagem pela Buser, em uma promoção válida por tempo limitado, utilizando o cupom SANJA30 no aplicativo ou site da Buser. A startup opera rotas para cidades do Vale do Paraíba e para as capitais Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Goiânia.

O Colinas Shopping e a Buser têm em comum a inovação. Fundada em 2017 em São José dos Campos pelos mineiros Marcelo Abritta e Marcelo Vasconcellos, a startup revolucionou o setor de viagens rodoviárias ao lançar o modelo de fretamento colaborativo – modalidade na qual os passageiros dividem a conta final do frete, o que garante viagens até 60% mais baratas. Recentemente, a Buser atingiu a marca de 4 milhões de usuários cadastrados na plataforma. A meta para o final de 2021 é crescer cinco vezes em termos de receita.

Embarques e desembarques

Além do Colinas Shopping, a Buser mantém um outro ponto de embarque e desembarque em São José, no posto da Gruta. A ideia, a médio prazo, é deslocar as rotas mais importantes para o novo ponto, no estacionamento do shopping, passando a transportar mais de 5.000 passageiros por mês.

Colinas Shopping

O Colinas Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997, está localizado em área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Oferece um mix de produtos, serviços e conveniências com mais de 130 lojas renomadas, muitas delas exclusivas na região e no país, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiusos do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip Colinas e à torre comercial Colinas Green Tower.

Buser

Fundada em 2017, a Buser nasceu com a missão de promover serviços de transporte melhores e a preços mais acessíveis. Nos três primeiros anos de atividade, a empresa promoveu o fretamento colaborativo com uma plataforma para conectar viajantes a empresas de ônibus, na qual os passageiros dividem a conta final do fretamento. Nos últimos meses, a startup evoluiu, passando a ser uma plataforma de mobilidade coletiva multisserviços, atuando também como marketplace de passagens, em parceria com grandes companhias, e agora com o Buser Encomendas. A startup, que conta com mais de 400 parceiros (entre fretadores e viações maiores) utilizando aproximadamente 1.200 ônibus, já conta com quase 4 milhões de pessoas em sua plataforma digital.

