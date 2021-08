São José recebe o primeiro hospital veterinário público

Depois do programa de castração Meu Pet Feliz e das ações que fomentam a guarda responsável, a Prefeitura de São José dos Campos vai ampliar ainda mais o cuidado à população animal doméstica.

Nesta terça-feira (17), São José passou a contar com o hospital público veterinário, viabilizado por meio de um convênio com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba) para atender pets cujos os tutores encontrem-se em situação de vulnerabilidade social ou atuem como protetores de animais.

Hospital público veterinário

A entrega do hospital é mais um compromisso da atual gestão que vira realidade para a população.





O serviço

O hospital público veterinário vai funcionar das 8h às 17h, Av. Shishima Hifumi, 2911, Urbanova, Bloco 9, onde já funciona o hospital escola da Universidade.

Nele serão oferecidos procedimentos clínicos, cirúrgicos e de diagnóstico para cães e gatos, gratuitamente, realizados mediante agendamento via 156.

Para marcar é necessário ligar na central sempre as segundas-feiras, a partir das 8h. Excepcionalmente nesta semana, por conta do início do serviço, a população poderá agendar na quarta-feira (18).

Quem pode usar

A unidade hospitalar vai oferecer atendimento aos animais de tutores em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capta de até um quarto do salário mínimo (R$ 275). A base utilizada para comprovação deste critério será o Cadastro Único.

Além dos animais da população em situação de vulnerabilidade, os protetores de animais de organizações sociais e/ou não-governamentais também serão contemplados pelo hospital com a destinação de no mínimo 10% das vagas totais para o atendimento dos animais sob responsabilidade dos protetores cadastrados no Centro de Controle de Zoonose.

Univap

A parceria firmada com a Univap foi realizada mediante concorrência pública.

O investimento mensal de até R$ 50 Mil será repassado à Universidade, conforme o número de atendimentos realizados que podem chegar até a 150 consultas por mês, além de procedimentos cirúrgicos e exames que se fizerem necessários.

Estrutura

O hospital dispõe de uma infraestrutura com 6 consultórios para atendimento clínico, dentre os quais um específico para atendimento de felinos e um para atendimento de animais com suspeita de doenças infecciosa, além de dois centro cirúrgicos bem equipados para realização de diferentes tipos de cirurgias e, conta ainda com um setor especializado para diagnósticos por imagem (ultrassonografia, ecodoplercardiografia e radiologia) e laboratório de análise clínicas.

Foto: Claudio Vieira/PMSJC