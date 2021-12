Dicas de entradinhas para acompanhar a ceia de Natal

As entradinhas são perfeitas para harmonizar com o cardápio da ceia natalina. Entre uma petiscada e outra, as entradas azeitam as conversas e risadas nas rodas que se formam. Muitas pessoas só se encontram nas festas de fim de ano, então esses momentos ficam ainda mais deliciosos. Por isso, caprichar nos aperitivos é tão importante quanto pensar no prato principal de Natal!

#ReceitasYoki

Com sua experiência em oferecer os melhores ingredientes às mesas dos brasileiros, a Yoki separou duas receitas que unem praticidade e sabor: a torta fria de atum com batata palha e a salada de trigo com amendoim, castanha de caju e frutas secas. Essas entradas usam itens super tradicionais no Natal, como a castanha de caju e a batata, com preparo super rápido e fácil. Confira o passo a passo e mostre o resultado nas redes com a hashtag #ReceitasYoki.

Ceia de Natal

Salada de Trigo com Amendoim, Castanha de Caju e Frutas Secas

Salada de Trigo com Amendoim, Castanha de Caju e Frutas Secas

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

● 500g de trigo em grãos cozidos

● 100g de amendoim Yoki

● 100g de castanha de caju Yoki

● 150g de damasco picado

● 100g de uva passa

● 80g de cebola picada

● 60ml de azeite

● 15g de salsinha picada

● Sal e pimenta a gosto

Preparo: Misture todos os ingredientes e sirva fria.

Torta Fria de Atum com Batata Palha

T orta Fria de Atum com Batata Palha

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

● 1 lata de atum

● 1 cenoura pequena ralada

● ½ lata de milho verde

● 2 xíc. de chá de maionese

● 50g de azeitona sem caroço picada

● 6 fatias de pão de forma sem casca

● 100g de Batata Palha Yoki

● Cheiro verde para decorar

Preparo: Em uma tigela misture a maionese, a cenoura ralada, o atum escorrido, o milho verde e a azeitona picadinha. Mexa bem e reserve. Se quiser pode acrescentar cheiro verde picado. Forre o fundo de uma assadeira para bolo inglês/pão de 20cm com a maionese, faça uma camada com 2 fatias de pão de forma sem casca. Alterne pão com maionese até acabar o pão. Finalize com maionese. Vire a torta num prato grande e passe maionese por fora. Cubra a torta com batata palha e sirva em seguida.

Para conferir mais receitas de Yoki, acesse o site.

Yoki

Presente na vida dos brasileiros há mais de 30 anos, Yoki possui um portfólio completo para diversas ocasiões de consumo e entretenimento — são mais de 20 categorias com mais de 300 produtos. Fundada nos anos 80 por Yoshizo Kitano, empresário e imigrante japonês, que tinha como objetivo trazer mais conveniência para a vida das pessoas, por meio de produtos fáceis, acessíveis e de qualidade, a marca existe para conectar os seus consumidores por meio da comida, celebrando os momentos leves e genuínos com aqueles que se ama. Dentre as inovações trazidas ao país, estão: a pipoca de micro-ondas e a criação da farofa pronta. A marca é líder de mercado de categorias criadas como pipoca de micro-ondas, farofa, grãos e farináceos.

General Mills

A General Mills é uma empresa líder global em alimentos e trabalha “fazendo os alimentos que o mundo ama”. Suas marcas globais incluem Cheerios, Annie’s, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, Blue e muitas outras. Com sede em Minneapolis, Minnesota, EUA, a companhia chegou ao Brasil em 1997, quando iniciou as vendas do sorvete premium Häagen-Dazs. Em 2012, adquiriu o Grupo Yoki Alimentos, conquistando um novo modelo de negócios e tornando-se proprietária das marcas Yoki, Kitano e Mais Vita, reconhecidas pelos brasileiros há décadas.