Banda Blues Beatles se apresenta no O Funil Bar em São José dos Campos

Seguindo a programação do mês de aniversário O Funil Bar, que esse ano completa 16 anos, tem uma programação especial para os fãs dos Beatles, que poderão acompanhar o show da banda Blues Beatles, que mescla o melhor do quarteto inglês com o estilo norte-americano

O Funil Bar

A banda sobe ao palco do O Funil Bar, na próxima quinta (28), a casa abre às 18h e o show está previsto para às 21h. Reservas poderão ser feitas através do tel. (12) 3512-6625 a partir das 18h ou direto no Bar.

Banda Blues Beatles

Beatlemaníacos, os cantores Marcos Viana e Teles Marinho, o guitarrista Lancaster, o organista Flávio Naves, o guitarrista Danilo Simi e o baterista André Machado criam arranjos sensacionais para os clássicos da música. A banda conta também com um dos maiores gaitistas do Brasil, Marcelo Naves.

Show Blues Beatles

Data: 28 de abril

Local: O Funil Bar

Horário: A casa abre a partir das 18h

Endereço: Avenida Adhemar de Barros, 1467- São José dos Campos

Reservas poderão ser feitas através do tel: (12) 3512-6625 a partir das 18h ou direto no Bar.

@ofunil.oficial