Colinas Shopping recebe exposição Cartoon Network Instagramável

Atração tem estreia marcada para o dia 20 de agosto e apresenta 11 cenários inspirados em desenhos do canal infantil

Sucesso entre crianças, jovens e adultos, As Meninas Super Poderosas, Ben 10, Ursos sem Curso, Steven Universe, A Hora de Aventura e O Incrível Mundo de Gumball são as animações queridinhas do público que inspiraram os cenários da exposição “Cartoon Network Instagramável”, que chega ao Colinas Shopping no próximo dia 20 de agosto, com exclusividade, pela primeira vez na região.

A atração apresenta 11 cenários diferentes, repletos de cores e luzes, para os visitantes fotografarem e sentirem-se parte dos desenhos mais amados do canal, com espaços únicos e personagens do universo Cartoon Network.

“O Colinas Shopping sempre busca atrações que reúnam a família e sejam interativas. As animações da Cartoon Network atravessam gerações e acreditamos que os clientes vão amar fotografar nos cenários e se divertir como parte do desenho”, comenta Priscilla Levinsohn, diretora de marketing do Grupo Colinas.

O evento é gratuito e aberto ao público, e fica no piso térreo do shopping até o dia 17 de setembro.

Cartoon Network Instagramável



Gratuito

Praça de eventos do Colinas Shopping (Av. São João, 2.200, Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP)

De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 12h às 20h.

Colinas Shopping



O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997 pelo empresário e filantropo Ronald Levinsohn (1935-2020), está localizado em uma área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Com mais de 130 lojas, oferece um mix de produtos, serviços e conveniências, reunindo marcas exclusivas na região, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiúso do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip São José dos Campos e à torre comercial Colinas Green Tower.