COOP amplia horário de funcionamento de suas lojas neste fim de ano

Comprometida em oferecer sempre comodidade e conveniência aos seus cooperados e clientes, a Coop está com algumas novidades neste fim de ano em relação a ofertas e serviços.

Nos dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, as lojas de supermercados, postos de combustíveis e drogarias internas funcionarão com horário estendido das 7h às 23 horas e, nos dias 24 e 31 de dezembro, das 7h às 18 horas. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, todas as unidades de supermercados permanecerão fechadas, com exceção de algumas drogarias externas no dia 1º de janeiro. No dia de Natal, apenas a drogaria Bandeiras, localizada na Av. Dom Pedro II, 217, em Santo André, estará aberta por prestar atendimento 24 horas.

Para proporcionar mais benefícios aos cooperados e aos clientes, a Coop preparou tabloides específicos para o Natal (17/12 a 26/12) e para o Ano Novo (27/12 a 02/01) com várias ofertas nos setores de aves especiais, bacalhau, cervejas, vinhos e bebidas em geral, massas e aparelhos celulares, dentre outros.

As gôndolas também estão repletas de panetones, inclusive da marca Delícias da Coop nas opções gotas de chocolate, frutas secas e floresta-negra. As duas primeiras são disponibilizadas nos formatos de 500 gramas e 1 quilo, em caixa ou saquinho, enquanto a versão floresta-negra vem em caixa de 500 gramas.

Coop Fácil

Quem pagar suas compras com o cartão Coop Fácil ainda terá mais vantagens, como parcelamento em até 12 vezes sem juros no setor de eletros e em 6 vezes sem juros para alimentos, fraldas, produtos pet e natalinos. Até 31 de dezembro, quem adquirir o Cartão Coop Fácil terá anuidade zero para compras efetuadas nos negócios Supermercado, Drogaria e Postos de Combustíveis, além de contar com até 40 dias para começar a pagar.

Coop

Atualmente, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

