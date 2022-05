Expocomics: o maior encontro de cultura Geek e Nerd do Vale do Paraíba está com inscrições abertas para concurso de cosplay

A feira está em sua 5ª edição e irá acontecer em três empreendimentos da AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país

Um dos eventos mais tradicionais do universo Geek e Nerd já tem data para acontecer e está com inscrições abertas para o concurso de cosplay até dia 05 de junho ou até quando as vagas forem esgotadas. Para a sua 5ª edição, a Expocomics promove o maior circuito do segmento no Vale do Paraíba em parceria com o Shopping Jardim Oriente, Shopping Pátio Pinda e Taubaté Shopping – todos pertencentes à AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do país.

O evento, que já atraiu mais de 42 mil pessoas em um dia de ação em edições anteriores, conta com uma programação completa com desfiles e concursos de cosplay e k-pop, desafios de desenho e teste de conhecimento, Arena Games com consoles e aparelhos de realidade virtual para os amantes de jogos. A Expocomics terá ainda exposição dos alunos da escola de artes IMAGO, oficinas de desenho, participação de artistas convidados – amadores e profissionais com atuação em grandes estúdios, como Marvel, DC Comics e Disney e estandes com artigos temáticos para os apaixonados por itens colecionáveis.

Uma das novidades da edição 2022 será a realização do evento nas três maiores cidades da região: São José dos Campos (em edição inédita), Pindamonhangaba e Taubaté.

“Temos a missão de tornar o Vale do Paraíba uma referência para a cultura Geek e Nerd, que hoje recorre a eventos em outros estados. Por isso, escolhemos estrategicamente esses municípios e os três centros de compras com maior representatividade para o nosso público”, ressalta Wanderley Ribeiro, um dos organizadores do projeto. O encontro é gratuito e acontece sempre das 13h às 20h.

São José dos Campos: dias 17, 18 e 19 de junho, no Shopping Jardim Oriente;

Pindamonhangaba: dias 24, 25 e 26 de junho, no Shopping Pátio Pinda;

Taubaté: dias 01, 02 e 03 de julho, no Taubaté shopping.

Muito esperado pelo público, os concursos da Expocomics já estão com as inscrições abertas. Com júri técnico e premiações para os melhores colocados, os interessados poderão se inscrever de acordo com a modalidade e cidade desejadas por meio do endereço: linktr.ee/expocomics2022.

São José dos Campos: 18 de junho

Pindamonhangaba: 25 de junho

Taubaté: 02 de julho

São José dos Campos: 19 de junho

Pindamonhangaba: 26 de junho

Taubaté: 03 de julho

São José dos Campos: inscrições até 27 de maio

Pindamonhangaba: inscrições até 03 de junho

Taubaté: inscrições até 10 de junho

Grupo AD

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Além do marketplace para shoppings, o Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall. Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.

Shopping Jardim Oriente

O Shopping Jardim Oriente, administrado pela AD SHOPPING, é um empreendimento localizado na Zona Sul de São José dos Campos, que abriga um Hipermercado com 5.300 m2, dez âncoras, incluindo um Pet Center e conta com o cinema mais moderno do Brasil da rede Cinépolis, que contempla salas VIP, Júnior e a sala Macro XE, oferecendo uma experiência única. O empreendimento oferece 2.032 vagas gratuitas de estacionamento e previsão de uma futura incorporação de torres residenciais e comerciais, tornando-se assim um complexo multiuso. Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP

Shopping Pátio Pinda

Construído em uma área de 120 mil metros quadrados, o Shopping Pátio Pinda é resultado de um investimento de R$ 150 milhões e já se consolidou como um espaço de compras, lazer e convivência para moradores de Pindamonhangaba e região. O empreendimento gera cerca de 2.400 empregos diretos e indiretos e oferece uma infraestrutura com mais de 115 lojas – seis âncoras e cinco megalojas –, quatro salas de cinema do Grupo Cine, sendo 2 salas 3D, uma diversificada praça de alimentação, supermercado e ainda 1.300 vagas de estacionamento. Inaugurado em 21 de novembro de 2013, o empreendimento é administrado pela AD Shopping.

Taubaté Shopping

Com uma área construída de mais de 42 mil metros quadrados e um público mensal de mais 1 milhão de pessoas, o Taubaté Shopping está há 32 anos na região e gera cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Sua infraestrutura inclui 200 lojas satélites, nove lojas âncoras, três semiâncoras, três megalojas, cinco salas de cinema da rede Moviecom (três delas com tecnologia Moviecom X), boliche, a mais completa praça de alimentação da região, academia, faculdade e mais de mil vagas de estacionamento. Inaugurado em 9 de novembro de 1989, o empreendimento é administrado pela AD Shopping e está localizado na Av. Charles Schnneider, nº 1700 – Vila Costa.

