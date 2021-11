Como os cassinos ao vivo são produzidos.

Entenda de uma vez por todas quais os bastidores da experiência entregue pelos cassinos ao vivo neste artigo completo.

Desde que chegaram ao mercado de cassinos online, a proposta de cassino ao vivo não demorou muito para cair nas graças dos jogadores por trazer um nível novo de experiência para um mercado que, até então, estava estagnado e perdendo poder de crescimento.

Não demorou muito para que os cassinos ao vivo se tornassem a principal e mais procurada ferramenta nos cassinos online, vários jogos sendo transmitidos em um cenário completamente igual aos cassinos clássicos juntamente com um crupiê real gerenciando o jogo e, em alguns casos, interagindo diretamente com os jogadores. Esse tipo de experiência era impensável até então.

Esta experiência foi ainda mais reforçada por oferecer os jogos clássicos de cassino que tinham como principal característica o poder de entretenimento real e presencial dos cassinos. Jogos como a roleta, o pôquer e o grande blackjack ainda são os mais procurados pelos jogadores, que ainda anseiam por dicas e conselhos de como jogar blackjack, por exemplo.

Mas como estas plataformas produzem esta experiência? Como exatamente são produzidas as salas de cassino ao vivo? Estas e outras dúvidas sempre pairaram a cabeça dos jogadores apaixonados por cassino ao vivo. É isso que você vai descobrir neste artigo, vem comigo para entender este segredo.

O que é cassino ao vivo

Vamos então começar pelo básico e entender de forma mais exata o que caracteriza um cassino ao vivo.

O cassino ao vivo [e um serviço que foi desenvolvido por plataformas de cassino online e provedores de jogos com o objetivo de oferecer uma experiencia mais imersiva aos jogadores, o mais próximo possível da uma experiência de um cassino físico.

Tudo é feito através de uma transmissão de alta qualidade de um cenário idêntico a um cassino físico tradicional com as ferramentas para o jogo escolhido e também um crupiê que é uma pessoa real gerenciando o jogo, este pode ou não interagir diretamente com os jogadores que entrarem na sala.

São diversas salas com jogos distintos em cada oferecidos pelos cassinos online que podem ser escolhidas pelo jogador, ao entrar ele terá acesso ao jogo como se aproximasse da mesa em um cassino online.

Tipos de cassino ao vivo

Existem dois tipos principais de cassinos ao vivo que estão diretamente ligados ao cassino online, são eles:

Streaming de cassino físico

Neste caso, os próprios cassinos online investem na construção e caracterização de um espaço físico de forma que ele se pareça com um cassino tradicional, sempre obedecendo as leis sobre jogos de azar do local escolhido.

Neste tipo os cassinos online possuem maior controle sobre sua seção de cassinos ao vivo, porém também tem de arcar com o maior investimento, manutenção do equipamento de transmissão e vídeo, além da contratação e treinamento dos profissionais que estarão apresentando os jogos.

Streaming desenvolvido pelo desenvolvedor

Este tipo é o mais utilizado pelos cassinos online por oferecer maior praticidade a eles. Neste caso, as provedoras de jogos são responsáveis por toda a construção, planejamento e realização das salas de transmissão que oferecem aos cassinos online como um serviço.

Assim, o cassino online pode contratar diferentes provedoras para disponibilizar várias salas de diferentes jogos em sua plataforma investindo menos.

Os segredos por traz do cassino ao vivo

Os cassinos ao vivo são a prova de que o mercado de cassinos online está se desenvolvendo tanto em prestação de serviço quanto na inovação de tecnologia oferecida.

Com tantas salas de transmissão desenvolvidas para trazer uma experiência mais real possível, diversas tecnologias foram desenvolvidas e inseridas no mercado com o objetivo de ajudar a plataforma de cassino online a se destacar em meio a tamanha competitividade.

Várias notícias como esta da UK Tech News já indicam que o próximo passo em cassinos ao vivo é a realidade virtual e a inteligência artificial, são duas inovações que levarão o jogador a um novo nível de jogo onde podem até superar a experiência presencial real em cassinos físicos. Vamos aguardar para entender melhor os segredos dos próximos passos deste mercado tão popular e concorrido nos cassinos online e os mercados de tecnologia que os abastecem.