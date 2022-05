O maior festival gastronômico do mundo – Taste Brasília Festival traz o melhor da gastronomia brasiliense e internacional

O Taste Brasília Festival chega à capital do país e vai receber os apaixonados por gastronomia e cultura no Pontão do Lago Sul. Garanta já o seu ingresso. Clique aqui

O festival ocorre de 27 a 29 de maio e 3 a 5 de junho com programação completa para toda a família; cardápio, aulas, degustação, oficinas, experiências, shows e muita diversão

O Taste Festivals está presente em 13 cidades pelo mundo, como Londres, Paris, Dubai, Milão, Atenas, Amsterdã, Dublin, Cape Town, Melbourne, Sydney, São Paulo, onde acontece regularmente, e agora ganha mais esta edição em Brasília

O Taste Brasília Festival, maior festival gastronômico do mundo, apresentado pelo Santander, estreia nesta sexta-feira, 27, na capital do país com uma programação completa para toda a família, proporcionando experiências únicas aos apaixonados por gastronomia, por cultura e por novidades. Reúne os principais chefs, os melhores estabelecimentos de Brasília, pratos exclusivos, num espaço sofisticado, sustentável e repleto de diversão no Pontão do Lago Sul.

Os visitantes poderão apreciar quase 50 pratos; entradas, principais, sobremesas; criações de grandes chefs, em variados estilos e propostas, temperos, tudo acompanhado pelos melhores drinks. Entre uma degustação e outra, vão aprender a preparar deliciosas receitas, ensinadas pelos chefs, e levar um pouco dessa experiência como inspiração para o seu dia a dia. Tudo regado a boa música.

São 6 dias de festival – 27 a 29 de maio e 3 a 5 de junho (dois finais de semana de sexta-feira a domingo) com atividades e atrações nos chamados espaços de conhecimento – “Papo de Cozinha e “Fire Pit by Santander”, com aulas práticas gratuitas com chefs, degustação e dicas de vinhos e bebidas na Adega Taste, programação infantil e muito mais.

Confira a programação do primeiro final de semana: dias 27, 28 e 29 de maio e os espaços onde ocorrem.

A Adega Taste é um dos espaços mais badalados do festival, onde o visitante faz um brinde especial, degustando as melhores bebidas e participa de cerca de 24 aulas práticas onde aprende desde harmonizar pratos e bebidas até montar a sua adega.

Aulas e dicas sobre como harmonizar cervejas com queijos e embutidos.

A Adega Taste também vai trazer uma paixão do brasileiro – o café. Serão realizadas sessões de masterclass aos domingos, às 15h e os participantes irão aprender a preparar um drink com café gelado.

Aulas – Adega Taste

27/05/2022 – sexta-feira

19 às 19h30 – Monte sua Adega – professora Rafaela Reis

21 às 21h30 – Roteiros Imperdíveis – professora Estela Mayra

22 às 22h30 – Malbecs – professora Rafaela Reis

28/05/2022 – Sábado

14h às 14h30 – Monte sua Adega – professora Estela Mayra

16h às 16h30 – Roteiros Imperdíveis – professora Rafela Reis

20h às 20h30 – Malbecs – Estela Mayra

18h às 18h30 – A caipirinha perfeita – Gustavo Guedes, do Southside

21h às 21h30 – Monte sua Adega – professora Rafaela Reis

22h às 22h30 – Roteiros Imperdíveis – professora Estela Mayra

29/05/2022 – Domingo

14h às 14h30 – Roteiros Imperdíveis – Rafaela Reis

16h às 16h30 – Malbecs – professora Estela Mayra

14h às 17h30 – Monte sua Adega – professora Rafaela Reis

18h às 18h30 – Malbecs – professora Estela Mayra

Programação para as crianças

O Taste Brasília Festival promove aprendizado, inclusão social e cultural por meio da gastronomia com atividades especiais para os pequenos no espaço de conhecimento “Papo de Cozinha” e no stand da Maple Bear, onde as crianças de 4 a 12 anos poderão participar de oficinas de confeitos em cupcake e biscoitos. No Papo, no dia 5, 14h30, a professora e chef Alessandra Brant, da Arca do Sabor, vai ensinar o “Cuscuz do Cerrado” para a garotada.

Serão realizadas 36 oficinas com participação de até 360 crianças em todos os dias do festival. A inscrição será feita pelas famílias no stand Maple Bear e as oficinas são realizadas com 10 crianças em cada sessão, com duração de aproximadamente 1 hora.

Nas sextas-feiras (28/05 e 03/06) as oficinas acontecem das 18h às 21h, aos sábados (28/05 e 04/06) as sessões vão das 14h às 20h e aos domingos (29/05 e 05/06) das 13h às 19h.

As crianças receberão o avental e touca de presente e levarão a produção feita como lembrança, e quem não puder participar ganhará um quebra-cabeça personalizado.

As oficinas serão ministradas pela curadora do projeto, Amanda Sabadell, que também ensinará sobre a importância da culinária na formação do aluno. Para reunir a família em torno da gastronomia, Amanda dará uma aula para pais e filhos no espaço de conhecimento “Papo de Cozinha”, onde aprenderão juntos a fazer panqueca. Neste espaço ocorrem mais de 10 aulas gratuitas com chefs renomados durante o Taste Brasília Festival.

Além de experimentar e provar as delícias gastronômicas, os visitantes poderão colocar a ´mão na massa´ nas aulas práticas gratuitas com chefs e assistir a palestras nos chamados espaços de conhecimento. No Papo de Cozinha os chefs ensinarão truques e dicas de receitas, cozinhando junto com os participantes que além de aprender na prática, poderão trocar ideias e experiências sobre todo o processo de preparo do prato. No espaço Fire Pit by Santander os participantes aprenderão a fazer diversos pratos na brasa.

Aulas no Papo de Cozinha

27/05 – Sexta-feira – Abertura

19h – Raquel Amaral, do Rota do Leste – Ceviche bêbado de camarão e cajá-manga.

20h30 – Anamaria Ferrão Holm – Salpicão vegano

22h – Leninha Camargo, chef e MC do Papo de Cozinha – Carpaccio de abóbora

28/05 – Sábado

13h – Diego Badra, do Conca – Inhame como você nunca viu

14h30 – Dudu Camargo, do Dudu Bar – O churrasco, ao estilo do Dudu

16h – Carole Crema, do GNT – Frutas na brasa para uma sobremesa

18h – Ana Paula Jacques, do Cerrado no Prato / Instituto Cajuzinho: Filé suíno curado na pimenta de macaco com nhoque de mangarito defumado.

19h30 – Bela Marconi, do Santuária – Antecipando São João

21h – Priscila Deus, do Pobre Juan – Assando a carne ao inverso

29/05 – Domingo

13h – Liana Sabo, do Correio Braziliense, e Luciana Barbo, do Metrópoles – Debate: A evolução da cena gastronômica de Brasília. Mediação de Luiz Américo Camargo

14h30 – Aula da Maple Bear

16h – João Victor Neme e Leilah Neme, do Projeto Prisma, com participação de Ian Santana e Anna Paula Basílio – Massa com pesto de baru

17h30 – Ticiana Werner, do Ticiana Werner Restaurante – Risoto de cogumelos

19h – Ana Paula Jacques, do Cerrado no Prato /Instituto Cajuzinho. Participação de Madalena Soares – Baru: Do desprezo ao estrelato

Fire Pit by Santander

27/05 – Sexta-feira – Abertura

19h – Luiz Alberto Costa, do Superquadra – Arroz de costela

20h30 – Julia Almeida, do Almería – Ceviche com leite de tigre defumado

22h – Apresentando o Fire Pit

28/05 – Sábado

13h – Diego Badra, do Conca – Inhame como você nunca viu

14h30 – Dudu Camargo, do Dudu Bar – O churrasco, ao estilo do Dudu

16h – Carole Crema, do GNT – Frutas na brasa para uma sobremesa.

18h – Ana Paula Jacques, do Cerrado no Prato / Instituto Cajuzinho: Filé suíno curado na pimenta de macaco com nhoque de mangarito defumado.

19h30 – Bela Marconi, do Santuária – Antecipando São João

21h – Priscila Deus, do Pobre Juan – Assando a carne ao inverso

29/05 – Domingo

13h – Mara Alcamim, do Na Mata – Pirarucu na folha de bananeira

14h30 – Thiago Paraíso, do Ouriço – Paella feita na brasa

16h – Renata La Porta, do La Porta Buffet – Salada Niçoise à minha moda

17h30 – Luiza e Guto Jabour, do Almería, e Celso Jabour, da Sweet Cake – Bisteca fiorentina em família: preparo, acompanhamento e harmonização.

19h – Lui Veronese, da Cozinha do Cavaleiro – Risoto com o sabor da brasa

Todas essas opções deliciosas, experiências e imersão no universo da gastronomia, ganham um ritmo especial com os shows de música ao vivo que acontecem durante o festival. Jazz, pop, MPB, música instrumental, bossa nova, regional nordeste e diversos gêneros e estilos musicais complementam a diversão.

Veja o horário, artistas e bandas que se apresentarão:

27/05 – Sexta-feira – Abertura

19h30 – 4-U Jazz´N´Roll

21h – Bell Lins

28/05 – Sábado

13h30 – Nath Cavalcante trio

16h – Jazz na Carta

20h30 – João Marinho quarteto

29/05 – Domingo

13h30 – Nice Moanna

15h30 – Kaio Oliveira Trio

18h – Marvyn

Gastronomia social

No primeiro fim de semana o Taste vai contar com a participação do Cerrado no Prato – Instituto Cajuzinho com a chef e professora Ana Paula Jacques que participa dos principais movimentos de gastronomia de Brasília. Simon Lau, um dinamarquês apaixonado pela capital e pelo bioma do Cerrado, é o nome por trás do já lendário restaurante Aquavit. Ambos são integrantes do coletivo Cerrado no Prato e do Instituto Cajuzinho. Juntos, vão apresentar produtos artesanais, doces e salgados, destacando os sabores cerratenses e, em especial, produtos da comunidade kalunga.

Sustentabilidade e inclusão

Nesta edição, o Taste Brasília Festival resgata a valorização do 2º maior bioma do Brasil, que está sumindo e com isso desaparecem saberes e sabores. Promovendo a inclusão social e cultural através da gastronomia, o projeto Cerrado no Prato traz a sensibilização e insere os ingredientes do cerrado no prato dos brasileiros, valorizando o produto local. A comunidade kalunga também participa ativamente das atividades, divulgando a cultura local, produtos e experiências.

Os restaurantes terão cardápio em braile e um staff capacitado para atender ao público e suas necessidades. O Taste é para todos e disponibilizará sanitário “todes”, para que os visitantes utilizem o banheiro com o qual se identificarem. O local é amplo e possui acessibilidade

O festival gastronômico adota medidas sustentáveis, utiliza embalagens, pratos e talheres de material biodegradável, gestão de resíduos químicos, descarte de óleo e reciclagem. Será realizado treinamento com os profissionais que atuam no evento para orientação sobre descarte correto de resíduos e matérias, separação do lixo, bem como orientação aos visitantes.

Taste Festivals – maior festival gastronômico do mundo

O Taste Festivals é um grande festival de experiências gastronômicas que está presente em 13 cidades pelo mundo, como Londres, Paris, Dubai, Milão, Atenas, Amsterdã, Dublin, Cape Town, Melbourne, Sydney, São Paulo, onde acontece regularmente, e agora ganha mais esta edição em Brasília, proporcionando vivências gastronômicas e culturais, um convite para as pessoas degustarem aquele prato clássico do melhor restaurante da cidade, assinado pelo chef mais badalado, além de opções que são criadas exclusivamente para o Taste.

O Taste Brasília Festival vai contar com 13 restaurantes e 1 bar

Os visitantes do Taste Brasília Festival vão conferir 13 restaurantes e 1 bar com opções gastronômicas variadas, que vão da cozinha clássica à contemporânea, da brasileira à internacional, trazendo culinárias como a peruana, a japonesa, a italiana. Restaurantes como Authoral,comandado pelo chef André Castro, um cozinheiro de muitas referências; Casa Baco, a celebrada pizzaria e tratoria moderna do chef Gil Guimarães; o clássico Dom Francisco, tendo à frente Francisco Ansiliero e suas filhas, famoso pelo bacalhau e pelas carnes; o Taypá, do eclético chef Marco Espinoza, o melhor peruano da cidade; os pratos cheios de sabor do Lago e do Bloco C, do chef Marcelo Petrarca.

A cozinha sírio-libanesa e a charcutaria artesanal estão muito bem representadas com o restaurante Lagash e Leo Hamu. Os irmãos Hamu têm uma tradição de longa data com a boa mesa. O Le Birosque traz a experiência do chef Luiz Trigo nas cozinhas de Londres e em grandes restaurantes de São Paulo: ele é autor de pratos deliciosos, como sua consagrada porchetta. No Olivae o público do Taste vai comprovar que o domínio das massas e das carnes é um traço essencial do trabalho de Agenor Maia, um chef que gosta de imprimir sua marca nas receitas.

O Sakeyo deCristiano Komiya carrega um sobrenome de tradição em Brasília. Seu pai, Ryozo Komiya, já era um aclamado chef da cidade, e Cristiano levou a bandeira adiante, com o NewKoto, referência gastronômica na capital, e com o Sakeyo, aberto em 2019 – o único izakaya (bar ao estilo japonês) de Brasília. Praticando a “cozinha de boteco” nipônica.

O restaurante Superquadra vai trazer defumados, grelhados na brasa, cortes sempre bem escolhidos: o repertório de Tonico Lichtsztejn é vasto e não à toa ele é tido como um dos mais talentosos assadores da capital.

Já o versátil e talentoso Thiago Amparo, do Ouriço, vem mostrando que o litoral não está tão longe assim de Brasília: seu restaurante tem sido considerado uma das melhores aberturas dos últimos tempos. Amparo atrai um grande público com seu talento para saborosas moquecas, bobós e outros pratos com ingredientes do mar.

Bar

O Bar Southside é um dos melhores endereços da coquetelaria em Brasília, o bar e restaurante trata os drinques com esmero, uma característica forte da casa, que se estende à ambientação e à comida. No comando, está Gustavo Guedes, mixologista que domina os clássicos, mas se destaca principalmente nos coquetéis criativos, muitos deles com acento brasileiro e tempero do Cerrado.

Empório Taste

Uma das grandes atrações do Taste Brasília Festival é o Empório Taste, que reúne o que há de melhor de mesa e cozinha.Conta com 50 expositores, mais de 200 marcas, destaque para a diversidade e riqueza dos produtos do cerrado. As marcas paulistanas, mineiras e cariocas, que participam do Taste São Paulo, também marcam presença na estreia da edição em Brasília, de olho no crescimento do mercado na capital federal. Além de levar estas delícias e novidades para casa, haverá degustação para provar novos sabores, especiarias e temperos.

Geração de empregos

A primeira edição do Taste Brasília Festival vai proporcionar diversão e lazer de qualidade na capital do país, além de movimentar o setor de entretenimento, gerando cerca de 12 mil empregos diretos, sempre priorizando os cuidados à saúde dos visitantes e colaboradores. A expectativa de público para esta edição é de 20 mil pessoas. “Estamos muito felizes em levar o maior festival de experiências gastronômicas do mundo para Brasília. Um dos mais importantes polos econômicos do Brasil, atendendo a um público que respira a cultura gastronômica, movimentando a cidade e toda a região do Distrito Federal”, comenta Gustavo Oliveira, diretor de negócios da IMM, organizadora do Taste Festivals Brasil.

O Taste tem a curadoria do consultor gastronômico Luiz Américo Camargo que está à frente do festival desde sua primeira edição em 2016. O crítico gastronômico escolheu 13 dos melhores restaurantes e 1 bar que irão preparar pratos tradicionais e drinks de seus estabelecimentos e opções exclusivas, criadas especialmente para o público do festival. “Brasília tem uma cena gastronômica pujante e variada. Aqui, cabem muitas vertentes e tendências: culinárias de vários países do mundo; o tradicional e o moderno; o internacional e a pesquisa cada vez mais profunda e criativa do Cerrado, o bioma local, com seus surpreendentes frutos, castanhas, temperos. É um lugar cosmopolita e, ao mesmo tempo, tão vinculado ao coração do Brasil”, conta Camargo.

Os restaurantes estarão em instalações pop-ups com qualidade profissional que possibilita a execução dos pratos rigorosamente com a mesma qualidade encontrada em seus estabelecimentos. O público terá até quatro opções por restaurante, sendo três delas parte do cardápio fixo das casas e um pensado e preparado exclusivamente para o Taste.

Santander e a Gastronomia

Com amplo incentivo à gastronomia, o Santander segue atrelando sua marca aos principais eventos do País e atuando próximo a toda cadeia empreendedora do setor, desde o produtor rural até o consumidor final. O Banco atua por meio de seus programas financeiros exclusivos, como o Prospera Santander Microfinanças, que está presente em comunidades desbancarizadas e fala pessoalmente com quem quer prosperar, mas sofre por não ter acesso a crédito e a serviços financeiros.

No Farol Santander São Paulo, centro de empreendedorismo, cultura e lazer, a gastronomia também ganhou força como um dos principais eixos de atuação. No subsolo do edifício, onde o cofre do Banco do Estado de São Paulo operava, está instalado o Bar do Cofre SubAstor. Já no 28º andar, foi inaugurado em outubro de 2021 o Boteco do 28 por Bar da Cidade, com um menu que faz referência à culinária da antiga Paulistânia. Os Cafés do Hall e do Mirante completam o roteiro gastronômico do Farol Santander.

IMM

Há cerca de nove anos no mercado, a IMM é uma empresa brasileira controlada pela companhia de investimento e desenvolvimento de Abu Dhabi, Mubadala Development Company, e possui uma parceria estratégica com a empresa americana WME | IMG, que atua nas áreas de Mídia, Esporte e Entretenimento.

A IMM é referência em entretenimento ao vivo, para público e marcas, e seu portfólio é o maior diferencial. Responsável por eventos como Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul aos musicais da Broadway, passando pelo Cirque du Soleil, pelo melhor festival de restaurantes do mundo, o Taste Festivals, pelo GO CUP, o maior torneio de futebol infantil do mundo e pelos super consagrados SPFW e São Paulo Oktoberfest.

No início de 2020, mantendo o compromisso com a inovação e crescimento constantes, iniciou a um novo capítulo de sua história, com o braço criativo: a IMM Creative Marketing.

Taste Brasília Festival

Data:27, 28, 29 de maio e 3, 4 e 5 de junho (sextas-feiras aos domingos)

Local: Pontão do Lago Sul

Endereço: SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul, Brasília – DF.

Cep 71630-100.

Horários: Sextas-feiras – 17h às 23h

Sábados – duas sessões – 12h às 23h (Taste Sunset – 18h às 23h)

Domingos – Sessões únicas – das 12h às 20h

Vendas de ingressos online e informações:

brasil.tastefestivals.com

Classificação etária: 16 anos. A entrada de menores de 16 anos somente será permitida se comprovadamente acompanhados dos responsáveis legais, que deverão permanecer no local do evento enquanto o menor estiver presente. Esta determinação, assim como a classificação etária, está sujeita a alteração nos termos do Alvará a ser expedido pelo Juiz de Direito da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso.

Ingressos:

Sextas-feiras – R$ 40,00 (inteira)

Sábados – Sessões inteiras – R$ 50,00 (inteira)

Sábados – Taste Sunset – entrada a partir das 18h – R$ 40,00 (inteira)

Domingos – R$ 50,00 (inteira)

Vendas online: http://www.eventim.com.br/tastebrasiliafestival

Venda física:

Loja Eventim – Brasília Shopping / Piso G2

SCN Quadra 5, Bloco A, subsolo.

Cep 70715-900

Descontos e promocionais

Condições Desconto Santander 30%: Clientes Santander têm 30% de desconto não-cumulativo com meia-entrada ou outros descontos. As condições promocionais são válidas para compras feitas com cartão Santander Mastercard para até 4 ingressos por CPF, por sessão, para todos os dias do evento. A quantidade de ingressos promocionais é limitada. Consulte a disponibilidade no momento da aquisição.

Crianças com 1 ano ou menos: entrada gratuita.

Quantidade de ingressos por CPF: até 4 ingressos por dia, sendo apenas 2 meias, máximo de 12 para todo o evento.

Redes Sociais – Instagram: @tastefestivalsbrasil

BILHETERIA OFICIAL (Funcionamento somente nos dias do evento)

Pontão do Lago Sul – SHIS Ql 10, Lote 1/30 Lago Sul, Brasília – DF.

Cep 71630-100.