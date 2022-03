Quais as vantagens de optar por remédios manipulados?

A medicina possui muitos avanços essenciais para permitir praticidade ao oferecer os mais diversos tipos de medicamentos para os pacientes. Uma dessas inovações seriam os remédios manipulados ou magistrais. Atualmente, os medicamentos manipulados têm recebido mais credibilidade, principalmente em relação a anti-inflamatórios, analgésicos e outros fármacos.

Os medicamentos manipulados possuem fórmulas personalizadas por meio de prescrição médica, portanto esses medicamentos se adaptam para as necessidades do paciente, seja por meio de sua fórmula ou aparência, assim como a quantidade e custo benefício. Dessa maneira, o medicamento se torna exclusivo para uma só pessoa, podendo ser totalmente único para ela.

Existem muitos casos onde o remédio manipulado é extremamente necessário, portanto saber mais sobre ele é ideal para o futuro, já que essa categoria de medicamentos vem se tornando mais comum. Existem vários mitos sobre os medicamentos manipulados que devem ser compreendidos, além de suas incríveis vantagens, como obter um remédio manipulado e se esse tipo de medicamento é realmente seguro e mais barato que um medicamento comum.

O que é um remédio manipulado?

Os tipos de medicamentos que a maioria das pessoas estão mais acostumadas a possuir seriam aqueles feitos de forma industrial, com fabricação em alta escala e com dosagens feitas por padrão. Porém, o remédio manipulado é um conceito de medicamento diferenciado que torna a experiência do paciente em algo muito mais personalizado e até mais seguro. Ambos têm a mesma composição química e eficácia no resultado, apenas diferem quanto ao método de produção.

Os remédios manipulados são, portanto, um tipo de medicamento onde há uma diferença em sua fórmula feita por prescrição médica pela necessidade do paciente. Em casos de intolerância com algum tipo de elemento na fórmula de um remédio, por exemplo, a manipulação é recomendada por profissionais especialistas.

Por serem manipulados para ter fórmulas personalizadas e exclusivas, a existência desse tipo de medicamento é vital para alguns grupos de pessoas com necessidades especiais: pessoas com intolerância ou alergia a determinadas substâncias; crianças que precisam de doses menores que as disponíveis em drogarias e idosos que não conseguem engolir comprimidos comuns.

Quais as vantagens de um remédio manipulado?

Os remédios manipulados oferecem uma série de vantagens e benefícios quando comparados com remédios normais. Os usuários desses remédios contam com benefícios como a economia, a quantidade de solução variada para um mesmo tratamento, uma fórmula adaptada para suas necessidades e várias outras vantagens que apenas os remédios manipulados podem oferecer. Além disso, é possível notar que existe uma segurança maior ao consumir um remédio manipulado, pois o paciente deve estar ciente de todo seu processo de produção.

Economia

Muitos entendem os remédios manipulados como mais caros que remédios comuns achados em farmácias, porém a economia ao obter um remédio com manipulação é grande. Os remédios manipulados possuem quantidade feita na média, pensando exatamente na dosagem necessária. Isso significa que se um paciente precisa de 30 pílulas ao mês, o remédio vai ter, exatamente, 30 pílulas em sua embalagem. Isso faz com que não haja desperdício e que o preço seja exatamente justo com aquilo que será consumido.

Aparência variada

Remédios manipulados não são apenas feitos em forma de pílula ou líquido, os remédios desse tipo podem ter forma de shake, chocolate, pirulito, outros tipos de doces e muito mais. Portanto, é uma maneira de agradar pessoas que não gostam dos formatos naturais de remédios.

Meio ambiente em consideração

O cuidado com o meio ambiente e fazer produtos ‘eco-friendly’ se tornou uma pauta cada vez mais comum no meio da medicina. Os remédios manipulados podem evitar o uso de elementos que machucam a natureza, caso um paciente deseje.

Quem pode pedir um remédio manipulado?

O paciente não pode pedir um remédio manipulado sem apresentar a prescrição médica com informação de dosagem e fórmula assinada e feita por um médico especialista.

A segurança é garantida com remédios manipulados?

Para que uma farmácia faça a manipulação de remédios, é preciso que ela siga Boas Práticas de Manipulação determinadas pela ANVISA, além de mais de 200 normas impostas pelo Ministério da Saúde e pela própria ANVISA. Portanto, um remédio manipulado possui uma segurança comprovada e garantida.

Onde pedir um remédio manipulado?

Atualmente, existem muitas opções atualmente que seguem as tecnologias atuais, como uma Farmácia de Manipulação Online para que os pedidos sejam feitos de forma remota. Em muitos sites online é possível conhecer mais sobre o processo de manipulação, o que torna o processo mais transparente para o paciente.

É de grande importância escolher uma farmácia que apresente todos os documentos legais em dia para que o processo de manipulação seja seguro e reconhecido pela ANVISA e Ministério da Saúde. A farmácia de manipulação deve possuir credibilidade, portanto é importante fazer uma ampla pesquisa antes de escolher o local, seja ele físico ou online.

Imagem de HeungSoon por Pixabay