Bundle de GeForce GTX Série 16 Super com Shadow of the Tomb Raider é estendido

A NVIDIA anuncia nesta segunda (29) a extensão de seu bundle das NVIDIA GeForce GTX Série 16 com Shadow of the Tomb Raider. Quem adquirir uma das placas de uma fabricante autorizada durante o período da promoção ganhará o jogo.

GeForce Experience

O resgate do bundle é feito através do GeForce Experience. Basta comprar algum dos produtos participantes até 31 de julho de 2020 para receber um dos títulos de maior sucesso da franquia Tomb Raider. A promoção anteriormente era válida até o dia 31 de junho.

Após 30 de agosto de 2020, o código não será mais válido, mesmo que a compra tenha sido feita dentro do período da promoção.

Para saber mais, visite o site oficial:

https://www.nvidia.com/pt-br/geforce/campaigns/promocao-shadow-of-the-tomb-raider/?ncid=so-pr-21549#cid=gf21_so-pr_pt-br .

Shadow of the Tomb Raideré o terceiro jogo do reboot da série feito pela Square Enix, que trouxe Lara Croft para a atual geração de videogames. O jogo de ação e exploração traz o capítulo final da origem da heroína britânica que marcou a história dos videogames.

GeForce GTX série 16 Super

As GeForce GTX série 16 Super são placas da NVIDIA que unem alto desempenho ao baixo consumo de energia, sendo a opção ideal para streamers e para gravação de gameplays graças ao novo encoder NVENC, disponível apenas nas placas de vídeo GeForce da arquitetura Turing.

Além disso, elas trazem o suporte de GeForce Experience com sua atualização constante de drivers antes mesmo do lançamento de jogos mais aguardados e recursos únicos, como o NVIDIA Freestyle, que adiciona filtros exclusivos que modificam o visual dos jogos.

Produtos Participantes

GeForce GTX 1650 (desktop e notebook)

GeForce GTX 1650 Super

GeForce GTX 1660

GeForce GTX 1660 Super

GeForce GTX 1660 Ti (desktop e notebook)

GeForce RTX 2060 (desktop e notebook)

NVIDIA



A invenção da GPU pela NVIDIA (NASDAQ: NVDA) em 1999 provocou o crescimento do mercado de jogos para PCs, redefiniu a computação gráfica moderna e revolucionou a computação paralela. Mais recentemente, a aprendizagem profunda via GPU abriu caminho para a AI moderna – a próxima era da computação – com a GPU atuando como o cérebro dos computadores, robôs e carros autônomos que percebem e entendem o mundo. Mais informações em http://www.nvidia.com.br/page/home.html .