Estamos de volta na Arnold South America, agora como patrocinadora Diamond

A Atlhetica Nutrition®, uma das mais importantes fabricantes de suplemento alimentar do Brasil participa mais um ano do maior evento multiesportivo da América do Sul, o Arnold South America, que ocorre entre os dias 29/04 e 1°/05 no Expo Center Norte, em São Paulo.

Depois de três anos de espera e uma pandemia que revolucionou a forma de consumir suplementos, a Atlhetica Nutrition® se sente em casa de novo, agora ainda mais preparada para um mercado transformado. No primeiro dia da feira, a companhia paulista realiza o lançamento de mais de 50 produtos com novos sabores, pesos e embalagens.

Arnold South America

Entre as novidades estão pré-treinos, novos produtos da linha Cleanlab®, muitos lançamentos para praticantes de exercícios endurance (corridas, maratonas, triátlon, mountain bike, entre outras), além de uma super inovação nas linhas Best Whey® e Best Vegan®.

Ricardo Armando De Angelis, fundador e CEO da Atlhetica Nutrition®

De acordo com Ricardo Armando De Angelis, fundador e CEO da Atlhetica Nutrition®, participar de um evento tão importante reflete até mesmo na cultura da empresa. “Em nossas veias correm as novidades do mundo de suplementos, estamos sempre criando e desenvolvendo produtos utilizando o que há de melhor na tecnologia alimentar mundial. Oferecemos aos nossos consumidores ingredientes selecionados com a melhor qualidade. O resultado de tudo isso é poder estar aqui hoje, participando do maior evento multiesportivo da América do Sul, com dois amplos e modernos estandes para atender o consumidor e também o lojista. Isso não seria possível se não houvesse investimento em tecnologia, novidades e determinação de toda a nossa equipe multidisciplinar”.

Atlhetica Nutrition®

A Atlhetica Nutrition® hoje atende todos os estados do Brasil, possui parceiros e representantes comerciais em todas as importantes cidades e capitais. É reconhecida pela sua excelência em produzir suplementos alimentares e, principalmente, pelo sabor natural de seus produtos.

PRÊMIOS

Em 2019, a Atlhetica Nutrition® foi reconhecida pela sua atenção com o meio ambiente, sendo vencedora da FI INNOVATION AWARDS com a embalagem verde do Best Vegan®, desenvolvida em parceria com a Braskem. Segundo De Angelis, “o projeto todo foi pensado de uma forma holística, pois ser um produto Vegan e também para intolerantes aos produtos lácteos não seria suficiente, ela precisava ser completa, dando um passo muito importante para nossa história. Sua embalagem inédita no mercado de suplementos mundial é produzida com polietileno verde I’M GREEN®, um bioplástico desenvolvido a partir da cana de açúcar, uma matéria prima renovável, além de ser 100% reciclável ao passo que os polietilenos tradicionais utilizam matérias primas de fonte fóssil, como petróleo e gás natural”.

Recentemente, em 2021, a empresa foi premiada no Lifestyle Of Health And Sustainability (LOHAS Award), em Hong Kong. O produto que concorreu foi o Best Vegan®, que venceu como Melhor Proteína da Ásia. É importante lembrar que naquele continente, mais de 70% da população é adepta ao veganismo. A proteína vegetal concorreu com outros produtos de todo o mundo – inclusive da própria China – sendo a vencedora eleita por uma comissão especial de asiáticos com base em laudos técnicos e comprovação científica.