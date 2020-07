WORLD SURF LEAGUE ANUNCIA RETORNO DAS COMPETIÇÕES AO VIVO, NO SURF RANCH (CALIFÓRNIA)

Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch” reunirá 16 surfistas, incluindo os brasileiros Adriano de Souza e Filipe Toledo. Assista ao vivo, dia 9 de agosto, a partir das 16 horas, no WorldSurfLeague.com

A World Surf League (WSL) vai reviver toda a emoção do surf competitivo, pela primeira vez em seis meses, com o Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch, no dia 9 de agosto de 2020, ao vivo, dos Estados Unidos. Alguns dos melhores surfistas do mundo vão competir no Surf Ranch, em Lemoore, Califórnia. Entre eles, dois brasileiros, o campeão mundial de 2015, Adriano de Souza, e o bicampeão do Oi Rio Pro, em Saquarema (RJ), Filipe Toledo.

O Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch terá a participação de 16 surfistas que residem atualmente nos Estados Unidos, para disputar um evento especial por equipes de duplas mistas. Os atletas serão divididos em oito equipes e a premiação será destinada à caridade. Entre os competidores, várias estrelas do Championship Tour, como os brasileiros Adriano de Souza e Filipe Toledo, o 11 vezes Campeão Mundial Kelly Slater, Carissa Moore, Caroline Marks, Kolohe Andino e outros. A lista completa de surfistas e as equipes serão anunciadas no dia 4 de agosto, às 13 horas, no WorldSurfLeague.com

“Eu mal posso esperar para voltar a vestir uma lycra de competição”, diz Toledo. “Saber que podemos trazer uma experiência ao vivo para os fãs, competindo no Surf Ranch, aqui na Califórnia, de uma maneira segura, é realmente emocionante. Vai ser incrível para o surfe, para o esporte e para os fãs. Bora com tudo!”, completa o brasileiro.

O Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch será transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com, a partir das 16 horas, do dia 9 de agosto. O Surf Ranch estará fechado para os espectadores e a produção do evento será realizada pela WSL.

“Estamos todos com saudades do surfe ao vivo e muito empolgados em oferecer aos fãs uma experiência única com o Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch”, afirma Erik Logan, CEO da WSL. “Utilizando as instalações do WSL Surf Ranch, em Lemoore, Califórnia, temos a oportunidade de realizar isso em nossa própria arena, implementando extensos protocolos de segurança para garantir a saúde e a segurança dos participantes, funcionários e da comunidade local.”

Formato da competição para o Rumble at the Ranch da WSL – Dezesseis surfistas (oito homens e oito mulheres) serão divididos em oito duplas mistas. As equipes se enfrentarão em confrontos diretos na chave de baterias com os vencedores avançando para as quartas de final, depois semifinais e final para definir os campeões. A cada rodada, cada atleta irá surfar quatro ondas, duas direitas e duas esquerdas. A equipe que conseguir a maior somatória das duas ondas, avançará para a próxima rodada. Os juízes não estarão presentes no Surf Ranch. Eles irão assistir as baterias e inserir as notas de cada onda remotamente.

Os funcionários da WSL trabalharam intensamente com os oficiais da saúde pública, especialistas médicos, funcionários locais e estaduais, para criar um plano completo para garantir a saúde e a segurança dos participantes, funcionários e comunidade ao redor. Este evento será estritamente executado seguindo os procedimentos de saúde e segurança da WSL, que foram desenvolvidos com base nas diretrizes estabelecidas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, Organização Mundial da Saúde e pelas melhores práticas emergentes estabelecidas por outras ligas esportivas somente para eventos com transmissão ao vivo, sem público. Esses procedimentos incluem testes para atletas e equipe essencial, medidas estritas de distanciamento social, verificações de temperatura e staff mínimo no local.

WSL Countdown – O Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch faz parte do WSL Countdown, uma série de eventos regionais de pré-temporada nos EUA, Austrália, França e Portugal, que traz toda ação do surfe competitivo aos fãs durante um período restrito de viagens internacionais.

Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch

O Michelob ULTRA Pure Gold Rumble at the Ranch será realizado com o apoio das marcas Michelob ULTRA Pure Gold, Red Bull, Havaianas, Shiseido, Hydro Flask, CLIF, Jeep e José Cuervo.

World Surf League

WSL – A World Surf League, criada em 1976, é a principal plataforma do surfe e dos surfistas no mundo inteiro. A WSL está dedicada a mudar o mundo através do poder inspirador do surfe, criando eventos, experiências e narrativas autênticas para motivar a comunidade global a viver um lifestyle com dedicação, originalidade e entusiasmo. Trata-se de uma organização global com sua sede principal em Santa Monica, Estados Unidos, e escritórios regionais para a América do Norte, América Latina, Europa, África, Ásia, Australásia e Havaí. Tem uma profunda apreciação pela rica herança do surfe, promovendo progressão, inovação e performance nos níveis mais altos do esporte. A WSL é composta por Circuitos e Eventos, celebrando os melhores surfistas do mundo em todas as modalidades, realizando anualmente mais de 180 campeonatos globais para coroar os campeões mundiais em todas as divisões; pela WSL WaveCO, onde a inovação encontra experiências inéditas; e pela WSL Studios, que oferece as melhores narrativas através das competições, lifestyle e conservação. Mais informações WorldSurfLeague.com

Kelly Slater Wave Company – Trata-se de uma divisão da World Surf League (WSL), uma empresa inovadora em tecnologia e experiências em ondas. O Kelly Slater Wave Company (KSWC) é a primeira empresa a desenvolver uma fórmula que combina ciência, engenharia e design de ponta para criar a maior onda artificial de high performance existente e foi criada pelo 11 vezes campeão mundial, Kelly Slater.