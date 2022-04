Além da Moda, de Reginaldo Fonseca, é lançado em São José dos Campos em Noite de Autógrafos e Desfile

Evento contou com talk entre Reginaldo, Arlindo Grund e Mônica Salgado

A noite de lançamento nacional do livro “Além da Moda”, do consultor de moda Reginaldo Fonseca, em São José dos Campos, no dia 25 de abril, foi muito além de autógrafos. O evento fechado reuniu convidados que puderam prestigiar um desfile e um talk fashion entre Reginaldo Fonseca, Arlindo Grund e Mônica Salgado.

Com uma plateia com centenas de convidados, a noite começou com o desfile da nova coleção de uniformes do Villarreal Supermercados. As novas peças, que privilegiam o conforto, a praticidade e beleza, foram assinadas pelo consultor de moda, escritor, fundador e idealizador da Cia Paulista de Moda, que também é embaixador da rede de supermercados desde 2021.

Em seguida, foi promovido um talk fashion, onde o consultor de imagem e stylist Arlindo Grund e a jornalista e fashionista Mônica Salgado conversaram com Reginaldo Fonseca sobre o livro “Além da Moda”, que aborda todas as etapas que a moda envolve: do estilo e entendimento de cada um, passando pela indústria, comercialização, sustentabilidade, economia circular, modernidade e consumidor final. Uma reflexão sobre a razão e a emoção por detrás do mercado de moda.

Logo após o bate-papo, Reginaldo Fonseca realizou a sessão de autógrafos para amigos e convidados. Parte da renda arrecadada com a venda dos livros foi destinada para o GACC – Grupo de Assistência à Criança com Câncer, instituição da qual Reginaldo é voluntário e colaborador do Hospital do GACC do Vale do Paraíba.

Enquanto acontecia a sessão de autógrafos, a dupla sertaneja Wilson & Soraia fez um pocket show, que foi uma espécie de presente dos cantores para Reginaldo, já que os três são amigos desde a infância.

Ainda nesta semana, o livro “Além da Moda” será lançado para convidados em São Paulo (26/4), na loja Vitor Zerbinato, na Bela Cintra, e em Santo André (27/4), no Shopping ABC.

“Este é o primeiro livro que realmente eu abordo a moda e toda sua complexidade. Irei para outras regiões do país, numa turnê de divulgação em 60 cidades. O livro também será lançado em comunidades brasileiras de outros países. Estou muito feliz com o resultado final do livro, no qual pude reunir a nova e a antiga geração da moda. Muitos talentos foram responsáveis pelas ilustrações do exemplar”, comentou Reginaldo Fonseca.

Publicado pela DVS Editora, o livro “Além da Moda” contou com parceiros de renome nacional, que desenvolveram textos exclusivos para o livro. São eles: Arlindo Grund, Dani Rudz, Débora Fernandes, Denise Gerassi, Dra. Mônica Cristina Monteiro Porto, Emannuelle Junqueira, Fause Haten, Francesca Giobbi, Henrique Mello, Kel Ferey, Lilian Lemos, Mônica Salgado, Samanta Bullock, Vitor Zerbinato e Walter Rodrigues.

A capa do livro foi feita por Blaze Wolf, brasileiro que mora em Portugal, e as ilustrações são assinadas por artistas e designers famosos, além de estudantes de moda. Desenharam exclusivamente para o projeto os seguintes ilustradores: Adriano Pitangui, Bernardo Rostand, Blaze Wolf, Camila Souza Mendonça, Clau Cicala, Cláudia Epiphanio, Hector Angelo, Larissa Sayuri de Oliveira Watanabe, Marezilustra, Marina Ramosi, Matheus Barreto Motta, Reubens, Ricardo Antonio da Silva, Washington Ricardo e Yuri Zeredo de Cerqueira.

LIVROS ANTERIORES

Em 2012, Fonseca publicou o seu primeiro livro, em comemoração aos 25 anos da Cia Paulista de Moda, com o título “A Evolução dos Eventos de Moda em Shopping Centers”. Foi uma edição especial com seis mil exemplares, distribuídos para clientes, parceiros, fornecedores, amigos, imprensa e fashionistas.

A ideia era fazer um livro que fosse objeto de decoração, com fotos e imagens de grandes eventos realizados nos 25 anos da empresa, revelando um pouco do trabalho de Reginaldo.



Em novembro de 2018, ele lançou o segundo livro, editado e publicado pela DVS Editora, com o título “Vivendo e se transformando”, que não fala de moda nem de roupas, e sim da capacidade que o ser humano tem (e deve exercer) de se transformar para melhor a cada dia.

REGINALDO FONSECA TEM TRÊS COLLABS

Em 2019, a marca de bolsas e acessórios Denise Gerassi lançou sua primeira collab em parceria com Reginaldo Fonseca. Amigos de uma vida, Denise e Fonseca decidiram unir seus talentos e afinidades, na criação de uma linha de bolsas masculinas e executivas.



Em setembro de 2020, a marca Brasileña Lingerie, que já fazia sucesso entre as mulheres, decidiu criar, pela primeira vez, uma linha de cuecas. A empresa adentrou o universo masculino e as peças, que são assinadas com as iniciais RF, ganharam o mundo.

Dois meses depois, Fonseca e a Brasileña Lingerie desenvolveram uma coleção feminina, do tamanho P ao plus size, mantendo a qualidade internacional e o toque de alfaiataria presentes em todos os produtos da grife.

Reginaldo também atua como:

* Empresário e diretor da Cia Paulista de Moda;

* Palestrante de negócios da moda, comportamento, autoajuda e motivacional;

* Mediador de talks, conferências e congressos do setor da moda e de negócios;

* Gestor e mentor de projetos especiais para o sistema da moda;

* Atua como interface de empresas brasileiras/estrangeiras;

* Trabalha com projetos inovadores e de soluções importantes para alguns países;

* Foi apresentador do programa “Fábrica de Moda”, pelo portal By Monaco;

* Voluntário/Colaborador do Hospital Gacc Vale do Paraíba (Grupo de Assistência à Criança com Câncer);

* Diretor de parcerias internacionais da Câmara do Comércio Internacional Guiné-Bissau/Brasil;

* Foi colunista do site “O Segredo” e é colunista de moda e comportamento para revistas brasileiras e estrangeiras.