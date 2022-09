Duathlon do Vale e Corrida Super 5k acontecem em São José dos Campos

Farma Conde Arena será palco de evento que já reuniu mais de 10 mil participantes desde a primeira edição em 2011; prova acontece dia 6 de novembro, em São José dos Campos (SP)

Estão abertas as inscrições do 2º lote com desconto, para as provas do Duathlon do Vale e Corrida Super 5k edição 2022. O evento organizado pela HL Eventos Esportivos, reuniu em suas edições, mais de 10 mil competidores desde o ano de 2011. A edição 2022 acontece dia 6 de novembro, com largada e chegada na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP).

Para Luiz Lobo, organizador do evento, a retomada das atividades de eventos esportivos pós-pandemia ou nesta reta final dela, tem vários aspectos importantes. “Estamos retomando as atividades e passando por uma readequação do mercado de eventos esportivos. A pandemia mudou muito o comportamento das pessoas, as questões econômicas ainda estão se restabelecendo. Porém vemos todos ansiosos e otimistas para esta retomada“, comentou Luiz Lobo.

Farma Conde Arena

A mudança do percurso também é um ponto importante para a edição de 2022. As provas serão realizadas na Via Oeste, com largada e chegada da Farma Conde Arena, no Jardim das Indústrias, novo palco para eventos esportivos na cidade, onde o percurso será um diferencial principalmente para os competidores da prova do Duathlon.

Provas: Corrida SUPER 5k

Distâncias: 5k | 10k | 15k

Corrida integra o Circuito Joseense de Corridas de Rua 2022

Premiações: 1º ao 5º na classificação GERAL em cada distância

1º ao 3º na classificação por Categorias

DUATHLON DO VALE

Distâncias:

DUATHLON SPRINT (5k + 20k + 2,5k)

DUATHLON STANDARD (10k + 40k + 5k)

Individual e Revezamento (dupla)

Premiações: 1º ao 5º na classificação GERAL em cada distância

1º ao 3º na classificação por Categorias de idade (individual) e revezamentos (geral)

Serviço: As provas serão realizadas na Via Oeste, com saída e chegada da Farma Conde Arena, localizada na rua Winston Churchill, 230 – Jardim das Indústrias.

Corrida SUPER 5k

Inscrições: https://hleventos.com/evento/super-5k-2022/61

DATA: 06 de novembro (domingo) a partir das 6h30

Duathlon do Vale

Inscrições: https://hleventos.com/evento/duathlon-do-vale-2022/60

DATA: 06 de novembro (domingo) a partir das 8h30

Patrocínio: A edição 2022 conta com os patrocínios da Sabin Medicina Diagnóstica | Decathlon | Farma Conde

Apoio: Supera Comunicação | Monaro Sports | De Marchi | Fotop | Abraceo | Prefeitura Municipal de SJC

Organização e realização: HL Eventos Esportivos