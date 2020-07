GINCANA DAS TORCIDAS SOLIDÁRIAS do São José Basketball no Supermercado Coop do Morumbi

Em um evento inédito na cidade, o São José Basketball com o apoio da Vinac Consórcios e RT Sports se uniu ao São José Rugby e São José Vôlei em uma Gincana Solidária. A ação em prol do Movimento SJC Sem Fome ocorrerá neste sábado, 04, nos Supermercados Coop.



Supermercados Coop

#GincanaTorcidaSolidária

Contamos com o apoio da nossa torcida solidária! Basta levar 1 kg de arroz ou feijão para a nossa base que será na Coop do Morumbi. Em troca, você ganha uma linda máscara de proteção do São José Basketball, além de concorrer a uma Camisa Oficial do time.



São José Basketball

Corra para garantir a sua! A ação será das 10h às 16h ou até esgotar os brindes.

Não fique fora dessa, é o Esporte da Cidade unido contra a Fome!

