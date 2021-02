Enfermeira de São José dos Campos assume a gerência de fiscalização do Coren-SP

Desde a última segunda-feira (15), o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-SP) conta com novas gerentes de fiscalização. As fiscais Roberta Alcântara e Ligiani Meirelles, que anteriormente ocupavam os cargos de chefia técnica das subseções de São José dos Campos e de São José do Rio Preto, agora são respectivamente a nova gerente de fiscalização da capital e região metropolitana, e gerente de fiscalização do interior e litoral.



O presidente James Francisco dos Santos, destacou que a fiscalização é a grande prioridade da gestão 2021-2023. “Um estado das dimensões de São Paulo exige um trabalho voltado para as diferentes realidades que envolvem as cidades do interior, litoral, Grande São Paulo e a capital. É preciso um olhar específico para as diferentes regiões e, também, uma estrutura capaz de atender as demandas dos profissionais de enfermagem. Nesses três anos, teremos uma fiscalização presente, apoiando a categoria na linha de frente na busca pelas condições seguras de trabalho”, disse.

Ligiani Meirelles, James Santos e Roberta Alcântara-Foto: Comunicação Coren-SP

Ainda de acordo com o presidente, a implantação de uma nova gerência de fiscalização permitirá padronizar ainda mais o trabalho. “É uma mudança que aumenta ainda mais a eficiência da fiscalização do Coren-SP”, explica o presidente da autarquia, James Francisco dos Santos.



As novas gerentes estão trabalhando em planos de melhoria para a fiscalização. “A enfermagem passou por uma mudança de cenário na pandemia. Queremos uma fiscalização atenta a isso e iremos instrumentalizar os fiscais do Coren-SP a ter esse olhar dinâmico face à complexidade dessas mudanças”, afirma Roberta.



Ligiani explica que a fiscalização ganhará uma reestruturação nos processos de trabalho. “Traremos um redesenho do processo de trabalho do setor e a construção junto às equipes da gestão de desempenho e implementação de métricas para que possamos medir a produtividade da nossa equipe”, explica.



As duas novas gerentes também pretendem implementar treinamentos de capacitação para a equipe de fiscalização da autarquia. Além de treinamentos técnicos, serão feitas abordagens sobre temas como desenvolvimento de liderança, gestão de equipe, comunicação e gerenciamento de conflitos.



Outra iniciativa será a ampliação do trabalho da Central de Conciliação, que promove acordos entre unidades de saúde e o conselho para que as unidades se comprometam legalmente a corrigir inadequações apontadas pela fiscalização, expandindo para todo o estado.