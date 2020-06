Confira cinco jogos para aproveitar ao máximo o áudio 3D ultrarrealista dos headsets HyperX Cloud Orbit

Alta qualidade sonora é essencial para uma boa experiência gamer e os headsets Hyperx Cloud Orbit e HyperX Cloud Orbit S vão ainda mais além: levam os jogadores para outra dimensão com a imersão proporcionada pelos alto-falantes planar-magnéticos da Audeze e pela tecnologia de áudio 3D Waves NX. Os jogadores podem desfrutar ao máximo das incríveis trilhas sonoras de seus jogos favoritos, mas também perceberem, pelos sons, tudo que acontece ao seu redor durante as partidas.

3D Waves NX

Graças à larga gama de frequência de resposta e à resistência a distorção dos altos-falantes planar-magnéticos de 100mm, os usuários aproveitam um áudio com mais clareza e precisão, que, somado à tecnologia 3D, oferece uma experiência sonora ultrarrealista, fazendo com o que o usuário ouça o posicionamento exato dos outros jogadores – e possa usar isso a seu favor para melhorar a sua performance.

headsets Hyperx Cloud Orbit

Confira cinco jogos para aproveitar ao máximo toda a qualidade e as funcionalidades do headset HyperX Cloud Orbit:

Gears 5

Indicado para as categorias Melhor Jogo de Ação e Melhor Design de Áudio do The Game Awards (TGA) 2019, Gears 5 faz parte de uma das franquias mais populares do mundo dos videogames. Nele, o jogador pode aproveitar ao máximo o mundo aberto com os drives planar-magnéticos Audeze dos headsets Cloud Orbit, que minimizam a distorção graças à sua construção única, com uma poderosa força magnética para acionar o diafragma com precisão excepcional.

Death Stranding

Explore o mundo pós-apocalíptico do game do consagrado Hideo Kojima e estabeleça conexões com os poucos humanos que restaram apreciando uma das melhores trilhas sonoras, segundo o The Game Awards, com o áudio 3D Waves NX totalmente imersivo do Cloud Orbit. A trajetória do processamento de som digital simulará três dimensões de localização de áudio, proporcionando um posicionamento sonoro mais preciso, o suficiente para ajudar o jogador a estar sempre alerta aos movimentos de seus inimigos.

Call of Duty: Morder Warfare

O icônico jogo de tiro em primeira pessoa da Activision, também indicado à categoria Melhor Design de Áudio do TGA, está entre os jogos mais populares do mundo. Na 17ª edição da franquia, o jogador não pode deixar de usar a tecnologia de rastreamento de movimento de cabeça da Waves NX. O headset Cloud Orbit S oferece essa tecnologia que rastreia os movimentos da cabeça do usuário, com registro de até mil vezes por segundo, para proporcionar uma imersão total, já que estabiliza o ambiente do áudio dentro do jogo e ajuda a dar uma localização de som muito mais exata. O jogador praticamente entrará no mundo de Modern Warfare.

Sekiro: Shadows Die Twice

Jogo da FromSoftware e, segundo o TGA, o melhor jogo de 2019. Trata-se de um shinobi do perídio Sengoku que está a caminho de sua vingança contra um clã de samurais que atacaram e sequestraram o seu mestre. Também indicado à categoria de Melhor Desigin de Áudio, Sekiro é uma experiência auditiva de outro nível, especialmente se for jogado com a personalização avançada de áudio do Cloud Orbit. Com ela, o usuário poderá calibrar os ajustes do áudio 3D de acordo com suas preferências.

Resident Evil 2

Indicado para Melhor Jogo do Ano, Melhor Direção, Melhor Direção de Arte, Melhor Design de Áudio e Melhor Jogo de Ação do TGA 2019, é a segunda edição do jogo de terror da Capcom. O jogo se passa em Raccoon City e mantém o jogador amarrado à história do começo ao fim, isso se ele conseguir chegar até lá. Antes de morrer no game, é melhor aproveitar o microfone destacável com cancelamento de ruído e pop filter do Cloud Obrit. Isso reduzirá os sons indesejados e oferecerá um áudio de ótima qualidade.

Para mais informações sobre a HyperX e seus produtos, visite http://www.hyperxgaming.com/br.

HyperX

Sobre a HyperX – A HyperX é a divisão gamer da Kingston Technology, a maior fabricante de memórias independente do mundo, e tem como objetivo oferecer componentes e periféricos de alto desempenho a gamers de consoles e PC, integradores e usuários avançados de dispositivos móveis. Há 18 anos, a missão da HyperX tem sido desenvolver produtos gamers – memórias de alta velocidade, SSDs, headsets, teclados, mouses, carregadores para controles de console, pendrives e mousepads – para todos os tipos de jogadores. A premiada marca HyperX é reconhecida por seus produtos, que reúnem máximo conforto, performance e confiabilidade, além de visual único. Celebridades, gamers profissionais, entusiastas de tecnologia e overclockers do mundo todo confiam e usam os produtos da HyperX, pois eles atendem os mais altos níveis de exigências e são feitos com os melhores componentes do mercado. Recentemente, lançou a campanha “We’re All Gamers”, em que os embaixadores da marca se transformam em heróis e encarnam o espírito gamer.

#HyperXFamily

Visite a #HyperXFamily em http://www.facebook.com/HyperXBrasil/ e http://www.hyperxgaming.com/br e saiba como os produtos da HyperX podem aprimorar a experiência de jogo tanto dos usuários de consoles quanto de PCs e dispositivo móveis. Seja qual for o nível de habilidade e o tipo de game, a HyperX atende a todos os jogadores. We’re All Gamers (Somos todos gamers).