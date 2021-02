McDonald’s inaugura o seu primeiro restaurante dentro de games

O Méqui estreou com sucesso em grandes eventos da cultura pop no Brasil na CCXP de 2019. Agora, a marca apresenta uma mega novidade no mundo dos games. O Méqui 1000, restaurante mais icônico da rede, também estará dentro de“Minecraft” e “The Sims 4”. A ação foi desenvolvida pela marca em parceria com a agência DPZ&T e a The Hub.

“Minecraft”

O Méqui 1000 de “Minecraft” será o primeiro restaurante funcional desse universo. Nele, os jogadores poderão encontrar um cupom com um QR code que, ao ser escaneado, direcionará o usuário para que ele faça seu pedido via McDelivery. Para apresentar o restaurante oficial inserido no jogo, dois nomes de peso foram convidados: Marco Túlio, conhecido como AuthenticGames, e o perfil S0ldierBr. Eles farão, no dia 20/2, às 19h, um tour virtual pelo trecho recriado da Av. Paulista, mostrando os detalhes do restaurante virtual. A live acontece no Youtube e Twitch de cada perfil.

Já no “The Sims 4”, o restaurante aparecerá em um episódio da aclamada websérie “Girls in the House”. O restaurante foi criado especialmente para a produção, que é comandada pelo criador de conteúdo e influenciador Raony Phillips e será exibida em seu canal do Youtube, o Rao TV, no dia 18/2, às 19h.

Com esse projeto, o McDonald’s estreita ainda mais o seu relacionamento com o público gamer, que já acompanhou ações da rede com franquias como Pokémon Go e Super Mario.

João Branco, CMO do McDonald’s Brasil

“Estamos reforçando uma relação que já existe. Hoje já é possível encontrar centenas de vídeos de jogadores mostrando as suas réplicas de restaurantes McDonald’s nesses jogos. Por que não fazermos um onde é possível conseguir Big Mac de verdade? Levar nosso restaurante mais icônico para dentro de dois games tão queridos é a nossa maneira de reforçar que a gente ama muito tudo isso e que o Méqui está sempre por perto, criando bons momentos. Sabemos do potencial que o Méqui tem para participar de conversas relacionadas ao universo geek e a cultura pop, por isso, estamos aproveitando essa plataforma para conversar com um público de grande relevância para nós e ainda garantir muita conveniência com o primeiro restaurante funcional desse universo”, explica João Branco, CMO do McDonald’s Brasil.

Méqui 1000

Para continuar interagindo com o público, o mapa do Méqui 1000 em “Minecraft” seguirá aberto para quem quiser jogar. E toda vez que a fachada for redecorada no mundo real, ela também será atualizada no game, trazendo novidades. Como de costume, os players podem compartilhar suas interações e versões do restaurante. Em “The Sims 4”, os jogadores também terão acesso aos objetos de construção do Méqui 1000 para baixar e criar suas próprias histórias. Para explicar como acessar as novidades, nos dias seguintes a cada uma das ações, o Méqui disponibilizará nos stories de suas redes sociais o “passo a passo” para acessar os elementos.

McDonald’s

Acompanhe o Méqui no Instagram @mcdonalds_br , Twitter e Facebook !

Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede conta com mais de 2.200 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/9/2020). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com.