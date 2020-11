Em clima de festa, Éllder Anunciato comemora aniversário e novos projetos

Para comemorar seu aniversário e os novos projetos e parcerias, o consultor de imagem, comunicador e personalidade regional, Éllder Anunciato, escolheu o dia 14 para brindar com amigos, família e imprensa. Mesmo São José dos Campos estando na fase verde da pandemia, Anunciato se preocupou com todos os protocolos de segurança e promete uma festa recheada de surpresas e novidades para 2021.

O evento será animado por diversas atrações, dentre elas a cantora do The Voice Maysa Ohashi. Fã do ritmo sertanejo, o comunicador não vai deixar o palco vazio nem um segundo. Cadu Santos, Allycia, Tamires e Taina, Ewerton Menezes e Mona Reis prometem animar os seletos convidados. Os amantes do eletrônico também foram lembrados: nas pick ups os Djs Tom Lemess, Gui Henry, Nathan, e Allan da Impacto Dj.

A festa é assinada pela organizadora de eventos Fabi Rosa e conta com o apoio da Veibrás, Lú Simões Buffet, Alfa Rosa Cosméticos, Wr Modelos, Templo Fashion, Red Malagueta, Black e White Bartenders, Laccata Pizzaria, Rodrigo Prado Tattoo, Grupo Formah, Art En Dente, Litoralmed, Gustavo Animador, Letícia Fotoarte, Impacto Eventos, Adailton Fotógrafo, Regina Fontes Make Up e Bassi Eventos.

Éllder Anunciato

Formado pela Universidade Estadual de Londrina e especialista em Marketing Pessoal e Etiqueta Comercial, o consultor de imagem e comunicador Éllder Anunciato atua como referência na área há 15 anos. Professor universitário e palestrante em diversas empresas e instituições como universidades, até terceirizadas dentro de corporações de grande porte como Embraer e Ambev, Anunciato é multifacetado. Personalidade no Vale do Paraíba – SP, o comunicador está à frente sempre que o assunto é marketing, moda e comportamento. Colunista em diversos veículos tem entre seus clientes empresas de renome como: Veibrás, Levis, Arezzo, Carmem Steffens, dentre outras. Premiado em 2014 e 2018 como profissional do ano pela coluna destaque, ele ainda, não deixa de atender sua vasta clientela dando um norte para encaixar seus estilos de vida e personalidades com a moda corrente.