Turma da Mônica chega ao CenterVale Shopping com a Fazendinha do Chico Bento

Atração começou no dia 07 de março e traz espaços interativos para crianças de 2 a 13 anos de idade

De 07 de março a 08 de abril, o CenterVale Shopping recebe a Fazendinha do Chico Bento. Trazendo cenários encantadores que remetem a magia da vida no campo, a Turma da Mônica convida toda a família para conhecer um cenário campestre ao lado de um dos personagens mais icônicos das histórias em quadrinhos, o Chico Bento.

A criançada vai se deparar com uma réplica gigante de um celeiro inflável com áreas para saltar e brincar. Outra forma de aproveitar o espaço, é se desafiando na pescaria, uma das atividades favoritas do “caipirinha”.

A brincadeira continua com uma interação bem divertida entre os amiguinhos no tombo legal das goiabas, onde cada criança vai testar suas habilidades para acertar o alvo e derrubar o coleguinha na piscina de bolinhas. E não para por aí, o espaço também vai contar com burrinhos de mola.

O momento se tornará único com a presença da turma do Chico Bento em tamanho real nos dias 14,15,16, 22 e 23 de março.

A atração estará localizada na praça de eventos e receberá crianças de 2 a 13 anos de idade. Os menores de 5 anos devem estar obrigatoriamente acompanhados dos pais. A Fazendinha também vai contemplar crianças com deficiência, com direito a meia-entrada PCD. O ingresso é a partir de R$ 50,00.

A Fazendinha do Chico Bento é uma opção educativa para apresentar às crianças a vida na fazenda, a natureza e a importância de fazer novos amigos, a presença dos pais deixará o momento memorável. O caipirinha mais querido da criançada é o embaixador da WWF (World Wide Fund for Nature Inc.), uma fundação que promove ações socioambientais em defesa do meio ambiente.

Ingressos

R$ 50,00: até 40 minutos;

R$ 60,00: de 41 a 61 minutos;

R$ 70,00: de 61 a 90 minutos;

R$ 80,00: de 91 a 120 minutos;

R$ 90,00: de 121 a 180 minutos.

Caso o adulto queira entrar para acompanhar, deverá pagar o valor da entrada conforme a tabela de preços.

Fazendinha do Chico Bento

Período: 07/03 a 08/04

Local: Praça de eventos CenterVale Shopping

Horários de funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h; e domingos das 12h às 21h

Encontro com os personagens:

Dia 14 e 15 de março – 18h – 18h30; 19h – 19h30; 20h – 20h30; 21h – 21h30

Dia 16 de março – 14h -14h30; 15h -15h30; 16h -16h30; 17h – 17h30

Dia 22 de março – 18h – 18h30; 19h – 19h30; 20h – 20h30; 21h – 21h30

Dia 23 de março – 16h -16h30; 17h – 17h30; 18h – 18h30; 19h – 19h30

Valores: até 40 min – R$50; de 41 a 61 min – R$60; de 61 a 90 min – R$70; de 91 a 120 min – R$80; de 121 a 180 minutos – R$ 90,00.

Mauricio de Sousa Produções AO VIVO

A MSP Ao Vivo tem como missão transformar o universo criado por Mauricio de Sousa em experiências inesquecíveis para toda a família. Por meio de parques, centros de entretenimento familiar, espetáculos musicais, restaurante, encontro com personagens, eventos corporativos, culturais, esportivos, espaços temáticos interativos em hotéis, shoppings e feiras de negócios, milhares de pessoas de todas as idades têm contato com a Turma da Mônica de forma lúdica, educativa e cultural. A divisão é liderada pelo empresário, produtor e diretor de produção da MSP, Mauro Sousa, filho de Mauricio e inspiração para criação do personagem Nimbus. Os projetos fixos e itinerantes da MSP Ao Vivo impactam, direta ou indiretamente, mais de 60 milhões de pessoas todos os anos.

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987, o CenterVale Shopping foi o primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba e dispõe de um mix completo e qualificado integrado por mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m². Desde 2008 administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping centers do país, o empreendimento recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e foi eleito pela quinta vez consecutiva o shopping Top of Mind da região pela pesquisa IBOPE. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.