Vale do Paraíba realiza audiências públicas para discussão do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI

Com participação de representantes das prefeituras, câmaras municipais e sociedade civil, as audiências vão discutir e estabelecer diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano da região para os próximos anos

O Governo de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – SDR e da Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – AGEMVALE realiza, entre os dias 31 de janeiro e quatro de fevereiro, cinco audiências públicas para receber e debater sugestões apresentadas pela população e sociedade civil que vão contribuir para a construção do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região.

A consulta pública acontece nos formatos on-line e presencial nas cidades sedes das cinco sub-regiões (Cruzeiro, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos e Caraguatatuba). Confira datas e horários no serviço abaixo.

AGEMVALE

“Este é um momento muito importante para a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As cidades da nossa região cresceram muito, cada uma dentro da sua realidade e o PDUI é uma ferramenta necessária para definirmos, onde estamos e para onde queremos avançar. É o momento da comunidade local e da sociedade civil ser inserida e ouvida sobre os rumos e diretrizes para a nossa região nos próximos anos. O PDUI é como se fosse um Plano Diretor de toda a nossa região”, salienta Júnior Filippo, Diretor Adjunto Administrativo da Agemvale.

Para participar das Audiências Públicas e conhecer o vasto trabalho já desenvolvido. Faça sua inscrição no link: https://forms.gle/BDGLDNmRNedUDAjM9

Os trabalhos foram iniciados com oficinas regionais com a participação dos técnicos das Prefeituras e sociedade civil, além de reuniões com os municípios e com as Secretarias Estaduais através de grupos de trabalho transversais onde foram reunidas informações e contribuições para a elaboração do diagnóstico, panorama e a proposta inicial de macrozoneamento regional.

A realização dos PDUIs para todas as regiões do Estado conta com apoio técnico e logístico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e é um desdobramento do Projeto de Regionalização do Estado de São Paulo − respaldado por estudo feito em parceria com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).O PDUI será elaborado dentro das quatro temáticas: planejamento territorial e uso do solo; meio ambiente, saneamento e recursos hídricos; desenvolvimento econômico e atendimento social; e transporte e sistema viário.

“Avançar olhando para o futuro é o que deseja o Governo do Estado com a realização dos PDUIs, iniciativa que integra o processo de regionalização que vive hoje o Estado de São Paulo”, ressalta o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

PDUIs

Todos os documentos elaborados, legislações e notícias relativas ao PDUI podem ser encontrados na Plataforma Digital criada especialmente para esse projeto https://rmvpln.pdui.sp.gov.br/

AUDIÊNCIA – SUB-REGIÃO 4 – SEDE CRUZEIRO

Municípios participantes: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras.

Link para acompanhamento on-line:Audiência Pública – PDUI Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte/Sub-região Cruzeiro – YouTube

Dia: 31/01/2022

Horário: 14h às 18h

Local: Senai – Rua São Tomás, nº 1 – Jardim São José, Cruzeiro

AUDIÊNCIA SUB-REGIÃO 3 – SEDE GUARATINGUETÁ

Municípios participantes: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira.

Link para acompanhamento on-line:Audiência Pública – PDUI Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte/Sub Guaratinguetá – YouTube

Dia: 01/02/2022

Horário: 14h às 18h

Local: Secretaria de Turismo – Espaço Multiuso – Rua Visconde do Rio Branco, nº 115 – Centro, Guaratinguetá

AUDIÊNCIA SUB-REGIÃO 2 – SEDE TAUBATÉ

Municípios participantes: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté, Tremembé e Redenção da Serra.

Link para acompanhamento on-line: Audiência Pública – PDUI Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte/Sub-região Taubaté – YouTube

Dia: 02/02/2022

Horário:14h às 18h

Local: Centro de Formação de Professores da Secretaria Municipal de Educação – Auditório

Rua Emílio Winther, nº 108 – Centro, Taubaté

AUDIÊNCIA SUB-REGIÃO 1 – SEDE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Municípios participantes: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos

Link para acompanhamento on-line: Audiência Pública – PDUI Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte/São José dos Campos – YouTube

Dia: 03/02/2022

Horário: 09h às 14h

Local: Centro de Formação do Educador – CEFE (Auditório G) – Avenida Olivo Gomes, 250 – Santana, São José dos Campos

AUDIÊNCIA SUB-REGIÃO 5 – SEDE CARAGUATATUBA

Municípios participantes: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba

Link para acompanhamento on-line: Audiência Pública – PDUI Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte/Sub Caraguatatuba – YouTube

Dia: 04/02/2022

Horário: 09h às 14h

Local: Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba – Fundacc (Auditório Maristela de Oliveira) Rua Santa Cruz, 396 – Centro, Caraguatatuba