Câmara elege mesa diretora e comissões permanentes para o biênio 2021-22

A Câmara de São José dos Campos elegeu na tarde desta sexta (1º), em sessão extraordinária, o vereador Robertinho da Padaria (Cidadania) como presidente para o biênio 2021/2022. Ele foi candidato único e obteve 20 votos.

Entre as atribuições do presidente estão representar a Câmara, conduzir as sessões plenárias e desempatar votações. Pode, ainda, assumir a administração do município, em casos de licença ou impedimento do prefeito e do vice.

Câmara de São José dos Campos

Os demais membros da Mesa Diretora, também com mandato de dois anos, são: Juvenil Silvério (PSDB), 1º vice-presidente; Lino Bispo (PL), 2º vice-presidente; Marcão da Academia (Democratas) 1º secretário; e Marcelo Garcia, 2ª secretário.

Mesa Diretora

A Mesa Diretora tem como atribuições auxiliar o presidente na condução dos trabalhos em plenário, propor abertura de sindicâncias e projetos sobre a organização interna ou orçamento da Câmara, além de autorizar as despesas do Legislativo.

Comissões permanentes

A composição das comissões permanentes para o mesmo biênio foi aprovada com três votos contrários na segunda sessão extraordinária, realizada em seguida. A principal atribuição das comissões é dar pareceres nos projetos em tramitação, apresentados pelos vereadores ou pela prefeitura. Os membros titulares são:

Justiça, Redação e Direitos Humanos – Dr. José Claudio (PSDB), presidente; Juvenil Silvério (PSDB), relator e Rafael Pascucci (PTB).

Economia, Finanças e Orçamento – Marcão da Academia (Democratas), presidente; Roberto do Eleven (PSDB), relator e Júnior da Farmácia (PSL).

Saúde – Dr Elton (MDB), presidente; Dulce Rita (PSDB), relatora e Zé Luís (PSD).

Meio Ambiente – Milton Vieira Filho (Republicanos), presidente; Marcelo Garcia (PTB) (relator) e Amélia Naomi (PT).

Educação e Promoção Social – Walter Hayashi (PSC), presidente; Renato Santiago (PSDB), relator; e Juliana Fraga (PT).

Cultura e Esportes – Fabião Zagueiro (Solidariedade), presidente; Roberto Chagas (PL) relator e Thomaz Henrique (Novo).

Planejamento, Obras e Transportes – Fernando Petiti (MDB), presidente; Juvenil Silvério (PSDB), relator e Lino Bispo.

Ética – Dr. José Claudio (PSDB), presidente; Roberto do Eleven (PSDB), Fabião Zagueiro (Republicanos) e Amélia Naomi (PT), relatores e Júnior da Farmácia (PSL).

Mesa Diretora eleita para o biênio 2021-22. (Fotos: Flávio Pereira e Cleverson Nunes/CMSJC)

