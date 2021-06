Festival Sabores de Teixeira celebra a Gastronomia Mundial na edição de 2021

A apresentação oficial do evento aconteceu nesta terça 15/06; as inscrições vão até o dia 30.

O Festival Sabores de Teixeira de Freitas tornou-se um dos eventos mais aguardados do município. Para este ano, em sua 8ª edição, o tema será “Volta ao Mundo”, onde restaurantes, bares, lanchonetes e docerias da cidade poderão oferecer ao público participante diversos pratos da alta gastronomia mundial, promovendo uma verdadeira viagem gastronômica.

“Volta ao Mundo”

Os estabelecimentos interessados têm até o dia 30 de junho para inscrever seus pratos nas seguintes categorias: Lanches, Petiscos, Prato Principal e Sobremesas, devendo sinalizar a que país pertence o prato escolhido. O regulamento e formulário de inscrições estão disponíveis no site oficial: festivalsaboresdeteixeira.com.br.

O Festival é uma iniciativa do Sebrae Bahia e da Prefeitura de Teixeira de Freitas – BA, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, e acontecerá entre os dias 05 e 22 de agosto. Será em formato híbrido, com a realização de atividades internas e externas nos restaurantes, obedecendo aos protocolos sanitários vigentes, e também através do delivery.

Todos os inscritos terão direito a mentorias e capacitações tanto individuais quanto coletivas, promovidas pelo Sebrae e Senac. O Festival conta com apoio da TV Santa Cruz e patrocínio de diversas empresas da região, incluindo a Pousada Casa de Maria, de Prado-BA.

O tema e formatação do evento, bem como abertura oficial das inscrições, foram apresentados nesta terça, 15 de junho, em um evento online com representantes do Sebrae, da Prefeitura Municipal, da CDL Teixeira de Freitas, SENAC e empresários do setor gastronômico.

Na ocasião, Alex Brito, gerente regional do Sebrae/BA, reforçou a motivação da organização para o desenvolvimento do evento e que o Festival é um dos trabalhos voltados para o crescimento das empresas do município, contribuindo para o fortalecimento de um segmento tão impactado pela pandemia.

Para Dra Caroline Martins, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teixeira de Freitas, o Tema Volta ao Mundo propõe uma viagem a todos os continentes sem sair do município, com toda segurança que o momento requer.

Festival Gastronômico Sabores de Teixeira 2021 – Volta ao Mundo

Onde: Teixeira de Freitas – BA

Quando: 05 a 22 de agosto de 2021

Realização: SEBRAE – BA e Prefeitura de Teixeira de Freitas

Correalização: CDL de Teixeira de Freitas e SENAC

Inscrições até dia 30/06: festivalsaboresdeteixeira.com.br

Contato: saboresdeteixeira@gmail.com