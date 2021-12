CSI faz integração com sistema do Ministério da Justiça

Por meio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), a Secretaria de Proteção ao Cidadão, da Prefeitura de São José, formalizou convênio com o Ministério da Justiça para integração ao sistema Córtex, desenvolvido pela Secretaria de Operações Integradas.

Ministério da Justiça

Com este procedimento, é possível conseguir o cruzamento de informações de várias bases de dados de diferentes infrações e delitos em muitos Estados, como roubo e furto de veículos, bem como pessoas desaparecidas e procurados pela Justiça, com mandados de prisões expedidos por meio da consulta por CPF, por exemplo.

CSI (Centro de Segurança e Inteligência)

A integração ao sistema ampliará a capacidade de pesquisa e monitoramento automático para todas as forças de segurança que compõe o Programa São José Unida (Policia Militar, Policia Civil, Policia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal), por meio das minicentrais do CSI disponibilizadas pela Prefeitura.

Sistema Córtex

O sistema Córtex é um projeto inovador com tecnologia de inteligência artificial que usa a leitura de placas de veículos por meio de milhares de câmeras viárias espalhadas por rodovias, ruas e avenidas de todo país, visando rastrear alvos móveis em tempo real.

Capacitação

Nesta semana, uma equipe técnica do Ministério da Justiça esteve no CSI apresentando a ferramenta, capacitando os operadores e demonstrando as vantagens que ela oferece. Também foram apresentadas as possibilidades de novas integrações de base de dados que o sistema permite, para ampliação das informações de interesse da Segurança Pública.

Equipe técnica do Ministério da Justiça esteve no CSI apresentando a ferramenta e capacitando os operadores – Foto: PMSJC