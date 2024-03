Palco CenterVale agita Praça de Alimentação com bandas covers oficiais

Shows gratuitos acontecerão nos dias 13,14,20 e 21 de março, às 19h30

Para quem estava ansioso pelo retorno do Palco CenterVale, a partir de março, os fãs apaixonados por música poderão prestigiar mais uma edição do evento musical. O show deste ano será um “esquenta” para o festival Hora do Rock 4ª Edição, patrocinado pelo centro de compras.

Em parceria com a Grupo 012, e com promoção exclusiva das rádios 012 Rock News 106.5 e Rádio Mix FM 94.9, o empreendimento vai trazer covers das bandas que são referência para muitas pessoas, como: Red Hot Chili Peppers, Beatles e Pearl Jam. A banda Autorockers, representando a região do Vale do Paraíba, abrirá o evento no dia 13 de março, na Praça de Alimentação do shopping, às 19h30, tocando diversos hits internacionais.

“A expectativa para o Palco CenterVale é entregar um show marcante, visto que o Rock ‘n’ Roll é um gênero musical que conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo. É o momento perfeito para curtir com a família e amigos as músicas que marcaram gerações”, disse André Santi, Gerente de Marketing do centro de compras.

Brindes e combos

Durante todo o evento, os clientes poderão adquirir combos exclusivos com preços especiais em restaurantes selecionados, e um copo personalizado, resgando cupons pelo app do shopping. A retirada do copo pode ser feita nos quatros dias de show, a partir das 19h30.

Agenda do Palco CenterVale

13/03 – Autorockers

14/03 – Blaymorphed – Pearl Jam Cover

20/03 – Heavy Glow – Red Hot Chili Peppers Cover

21/03 – Love Me Beatles Cover

Datas: 13,14,20,21 de março

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação – CenterVale Shopping

Endereço: Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz – São José dos Campos/SP

Entrada gratuita

Hora do Rock 4ªEdição

Neste ano, o CenterVale Shopping fortalece sua parceria com o Grupo 012, e será o principal patrocinador do festival Hora do Rock, que acontecerá no dia 27 de abril, com shows de: Humberto Gessinger, Marcelo Falcão, Raimundos, Frejat, Ultraje a Rigor e Camisa de Vênus. Os ingressos podem ser adquiridos no site:

https://www.bilheto.com.br/comprar/1944/festival-hora-do-rock

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987, o CenterVale Shopping foi o primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba e dispõe de um mix completo e qualificado integrado por mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m². Desde 2008 administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping centers do país, o empreendimento recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e foi eleito pela quinta vez consecutiva o shopping Top of Mind da região pela pesquisa IBOPE. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência