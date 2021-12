Casa do Papai Noel inaugurada em São José dos Campos

Parte das atrações do Natal Iluminado, a Casa do Papai Noel foi inaugurada, neste sábado (04/11), ás 11h, na Praça Afonso Pena, região central de São José.

A grande novidade desta edição é que a Casa do Papai Noel terá um cenário natalino “instagramável”, ou seja, feito sob medida para que as melhores fotos sejam tiradas de qualquer que seja o ângulo.

Casa do Papai Noel

Foto:Rodolfo Moreira

Apesar de não ser aberta para a visitação, toda a área externa contará com decorações natalinas como neve artificial, bolas gigantes e árvores de Natal. Por conta das regras sanitárias adotadas para prevenção da covid-19, o Papai Noel não estará na casa todos os dias.

A Casa do Papai Noel ficará no meio da Praça Afonso Pena até o Natal. A programação completa, sujeita a alterações, pode ser conferida no site e redes sociais da Prefeitura.

Foto:Rodolfo Moreira

O Natal Iluminado é organizado pela Prefeitura de São José dos Campos, Associação Comercial e Industrial e Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

Foto:Rodolfo Moreira

Foto:Rodolfo Moreira

Natal Iluminado