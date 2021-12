Parque Tecnológico completa 15 anos com homenagem a Raupp

Muita emoção e metas para o futuro marcaram a celebração de 15 anos do Parque Tecnológico de São José dos Campos em evento realizado nesta sexta-feira (3).

Marco Antonio Raupp

O professor e cientista Marco Antonio Raupp foi o grande homenageado. O principal auditório do complexo de inovação passa a ter o nome de Raupp, falecido aos 83 anos no último dia 24 de julho.

Parque Tecnológico de São José dos Campos

No Parque Tecnológico, ele participou da sua criação e implantação (2006-2008) e foi seu primeiro diretor-geral (2009-2011), cargo que voltou a ocupar de outubro de 2014 a junho de 2021.

Raupp também foi ministro da Ciência e Tecnologia entre os anos de 2012 e 2014, entre outros cargos públicos.

Durante o evento, também foram lembrados nome de outras pessoas já falecidas que colaboraram com o desenvolvimento do complexo, como o ex-vice-prefeito, Riugi Kojima, que dá nome ao Parque Tecnológico, e do ex-reitor do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Michal Gartenkraut.

O ex-diretor do Parque e da AEB (Agência Espacial Brasileira), José Raimundo Coelho, falou em nome de todos os colaboradores e deu um depoimento emocionado sobre o amigo e colega Raupp.

“Ele era um cientista capaz e brilhante, um ser humano digno e dedicado. Foi o líder de um grupo que se dedicou muito para que o PqTec chegasse a esse estágio”, afirmou.

Atual diretor-geral do Parque Tecnológico, Marcelo Nunes, falou sobre as várias etapas de desenvolvimento do complexo e também sobre os novos projetos inovadores que vêm por aí.

“O Parque hoje é um ponto focal no país em inovação. Nesse momento, estamos tocando, por exemplo, a implantação da tecnologia 5G em nossa região e a certificação inédita de cidades inteligentes em parceria com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ”, disse Nunes, que atua há 12 anos no complexo.

Mantido pela Prefeitura de São José dos Campos, o Parque Tecnológico é administrado por uma OS (Organização Social) através de um contrato de gestão.

Prefeitura de São José dos Campos

Atualmente, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico traça um plano de trabalho para o desenvolvimento do Parque com metas para os próximos 5 anos, com foco em valores como o desenvolvimento sustentável e o empreendedorismo social.

História

O Parque Tecnológico, considerado o maior complexo de inovação e empreendedorismo do Brasil, foi criado por meio do decreto municipal nº 12.367/2006, de 4 de dezembro de 2006.

O núcleo do Parque foi instituído pela Prefeitura de São José com a aquisição de uma fábrica desativada, com uma área de 33.000 metros quadrados, composta por um hall de eventos e um centro empresarial.

Atualmente, esse núcleo tem mais de 55.000 metros quadrados de área construída, quatro centros empresariais e mais de 300 empresas vinculadas a seus programas, além de laboratórios multiusuário e seis universidades.

Mais de R$ 2,7 bilhões já foram investidos no desenvolvimento do Parque.

Missão

Desde sua origem, o Parque tem a missão de promover a interação entre instituições de ensino e pesquisa, empresas, governos e entidades de fomento visando à inovação tecnológica.

O Parque também tem atuação destacada na criação de novas empresas de base tecnológica, revitalização de economias locais e regionais, melhoria da competitividade industrial e na geração de novos empregos.

O complexo de inovação e empreendedorismo gera 1.700 postos de trabalho diretos e conta com mais de 300 empresas e instituições vinculadas.