Prefeitura assina ordem de serviço para início das obras da nova ligação entre Jacareí e São José dos Campos

Avenida Eng. Davi Monteiro Lino será prolongada até a Via Oeste, em São José. Toda a extensão será contemplada com ciclovias

A Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento, assinou, nesta terça-feira (30), no Paço Municipal, a ordem de serviço para início das obras da nova ligação entre Jacareí e São José dos Campos.

Avenida Eng. Davi Monteiro Lino será prolongada até a Via Oeste, em São José dos Campos

Imagem aérea de onde será a nova ligação entre Jacareí e São José dos Campos-Foto:PMJ

O projeto consiste no prolongamento da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, passando por trás da UNIP, até a Via Oeste, em São José dos Campos. O investimento será de R$ 3.217.900,00, por meio de recursos do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Jacareí & São José dos Campos

“Essa é uma obra muito importante, uma nova opção para as milhares de pessoas que fazem o percurso entre Jacareí e São José diariamente, desafogando o tráfego na rodovia Dutra. Toda a extensão contará com ciclovias, facilitando a locomoção também por bicicletas. Será possível, por exemplo, fazer todo o trajeto do Parque da Cidade de Jacareí, até a região oeste de São José, utilizando nossas ciclovias, em segurança”, explica Celso Florêncio, secretário de Governo e Planejamento.