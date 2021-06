Praças revitalizadas garantem segurança e bem-estar

Mais três praças do Programa Minha Praça de Volta, da Secretaria de Manutenção da Cidade, ficaram prontas nesta semana. São as da Igreja de São Judas, no Jardim Paulista, a Custódio Bento de Souza, na Vila Corinthinha e a Praça da República, no Monte Castelo. Em todas foram reparados os pisos dos passeios, a iluminação, os bancos, pintura de canteiros e jardinagem.

Programa Minha Praça de Volta

E quem não gosta de estar num local arrumado e bem conservado?

Companheiros de bate-papo, os aposentados Jairo de Souza, de 73 anos, e Manoel Araújo, de 68 anos, se encontram diariamente na praça. E ali ficam trocando ideias e observando tudo. “Agora mesmo a gente estava falando de como ficou bonita”, disse Jairo, ao ser perguntando se notou a diferença. “Ficou dez”.

Manutenção

O programa de revitalização da SMC também inclui outras praças. Nesta semana, a jardinagem foi refeita nas praças Antilhas, da Vila Rubi, Tertuliano Moraes Delfim, do Jardim Maringá, e na Praça Chuí, do centro.

Atualmente, o pessoal da jardinagem da Urbam está na Melvin Jones, no São Dimas e dali partem para a Elza Ferreira Rahal, também no São Dimas, Praça dos Servidores, na Vila Betânia, Romão Gomes, na Vila Adyanna e praça Monsenhor Ascânio Brandão, também no São Dimas.

O programa Minha Praça de Volta valoriza ainda mais as belas praças da cidade – Foto: Adenir Britto/PMSJC