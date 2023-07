Comunicação empresarial: o que é, tipos e como melhorar

Aprender o que é comunicação empresarial é essencial para todo gestor, empresário e empreendedor que quer ver seu negócio prosperar. Você com certeza já viu uma equipe que não parece ter entrosamento, onde os membros parecem perdidos e sem o senso de união que se espera de um time, o que pode causar prejuízos consideráveis a longo prazo.

Caso isso esteja acontecendo, saiba que pode se tratar de um caso de falta de comunicação. Por isso, aprender a manter um ambiente de trabalho comunicativo e como trabalhar adequadamente essa questão se torna tão essencial para qualquer empreendimento. Continue a leitura!

O que é e qual a importância da comunicação empresarial?

Um dos recursos mais importantes para um negócio, a comunicação auxilia todos os membros da empresa, desde sua liderança até sua base, a entender o que é aquela marca e suas principais características. Ao mesmo tempo, uma vez entendido todos os detalhes da empresa, ela trata de comunicar essa identidade para seus consumidores por meio do marketing.

Uma vez que essa estratégia é dominada e aplicada, todas as peças e engrenagens em uma empresa começam a funcionar em união em prol da produção da empresa. Os seus produtos e serviços também assumem um caráter próprio, uma nova identidade é compartilhada com o público, facilitando as vendas. Uma vez que os consumidores sabem quem é sua marca, a reconhecem e sabem o que esperar dela.

Quais são os tipos de comunicação empresarial?

Existem, principalmente, dois tipos de comunicação corporativa: a interna com a equipe, e a externa com os clientes. Entenda de maneira mais profunda as duas.

Comunicação Interna: lida com a equipe e os colaboradores. Cria uma comunicação clara e direta entre lideranças e demais colaboradores. Com isso, estratégias são tomadas com mais autoconsciência e todos os colaboradores podem se entender com mais facilidade;

Comunicação Externa: é focada em comunicar a marca, os benefícios da marca, a sua identidade, produtos e serviços para o seu público-alvo. Junto à comunicação interna, a externa forma o par perfeito e quando estão em harmonia favorecem muito as vendas. Quando o seu público entende quem é a sua empresa, ele confia, recomenda e compra os seus produtos e serviços.

No entanto, há outros aspectos desta estratégia que são chamados de “fluxo de comunicação”. Entender esses fluxos é essencial para aplicar as duas comunicações acima. O fluxo sai de um lugar e vai a outro, o mesmo se dá com a comunicação da empresa, que sai de um agente e vai ao colaborador. Conheça o que são cada um deles:

Fluxo top down: Também chamado de descendente, esse fluxo diz respeito a uma comunicação criada pelos diretores e principais gestores da empresa. Após criada, ela é repassada de modo hierárquico, descendo da diretoria até chegar aos colaboradores de base. Ela é utilizada para estratégias de liderança, orientação e para mudar as políticas da empresa;

Fluxo bottom up: Conhecido como fluxo ascendente, este é o oposto do anterior e parte da base, dos cargos mais baixos até a diretoria da empresa. Muitas empresas poderiam ter resultados melhores se os seus gestores abrissem espaço para diálogo e se esforçassem em entender os seus funcionários. Por isso, ele é tão essencial e está presente nas empresas com melhores números e oportunidades;

Fluxo horizontal: Esse é um dos tipos ou um dos fluxos mais importantes, pois é a informação que circula entre membros de diferentes equipes, mas que ocupam a mesma hierarquia na empresa. É essencial ter essa intercomunicação e quando acontece só gera resultados positivos;

Fluxo transversal: Toda empresa aplica em seu dia a dia o fluxo transversal, sendo a comunicação que abrange toda a equipe. Geralmente, é feita de modo descendente também, mas não necessariamente. Por exemplo, o RH que não ocupa a posição de cabeça da empresa pode realizar o fluxo transversal para passar uma nova política a todos os colaboradores, incluindo líderes;

Fluxo circular: Esse fluxo só é possível em pequenas empresas e negócios, onde todos os colaboradores se conhecem de modo mais íntimo e é quase impossível que uma informação não circule quase que de maneira imediata.

Esses são os formatos de uma comunicação dentro da empresa, todos muito importantes para que o negócio cresça e prospere quando aplicados de maneira adequada e funcional.

Dicas para melhorar a comunicação empresarial na sua empresa

Mesmo que a comunicação empresarial seja tão necessária, há diversos elementos que podem atrapalhá-la e até mesmo impossibilitá-la em uma organização.

Vencer cada um desses obstáculos é essencial para que sua empresa cresça saudável. Veja dicas de como melhorar e implementar a comunicação entre seus colaboradores e seus consumidores:

1. Realize um diagnóstico de comunicação da sua empresa

O primeiro passo para resolver o problema é compreendê-lo. Faça um diagnóstico sobre como está seu negócio, entenda em que etapa está sua comunicação corporativa, quais já pratica em sua rotina de gestão e quais faltam para praticar.

Entenda que a comunicação existe em dois tipos: a interna e externa. E para cada uma é necessário um diagnóstico diferente.

2. Mapeie fontes de ruído

O ruído na comunicação é tudo aquilo que atrapalha na clareza da mensagem. Há diversos ruídos na comunicação, como:

Ruídos tecnológicos: Causados por defasagem tecnológica e pela falta de aplicativos, programas, softwares e meios digitais para realizar a comunicação interna e externa;

Ruído cultural: Muito comum entre a empresa e o público, onde a comunicação fica prejudicada pela diferença cultural entre a instituição e seus consumidores;

Ruído na linguagem: Acontece quando a linguagem não alcança o público alvo, seja por diferenças no estilo, no tipo, no tom ou mesmo idioma, ou quando a empresa visa investir no mercado estrangeiro.

Verifique se há algum desses ruídos na comunicação da sua empresa e procure resolvê-los imediatamente para melhorar a clareza da mensagem.

3. Estude seu público-alvo

Entender o público-alvo é essencial para o sucesso de qualquer empresa. Mas não basta saber qual é o seu, é preciso estudá-lo, lapidar a ideia que seu marketing tem do cliente ideal e estudar seus hábitos.

Só assim a sua comunicação irá se aproximar do cliente e começar a falar diretamente com seus consumidores.

4. Tenha uma comunicação acessível para diferentes linguagens

A comunicação de qualquer negócio deve priorizar o cliente ideal. No entanto, também é necessário que a comunicação seja abrangente, acessível e consiga conversar com diversos consumidores. Por isso, invista em tornar o mais flexível possível sua mensagem, inclusive em diferentes línguas.

Aposte em serviços de tradução para aplicar essa estratégia na empresa. Dentre as opções mais utilizadas no meio empresarial estão o serviço de tradução simultânea, juramentada, consecutiva, legendagem de vídeos da sua campanha de marketing e outros serviços essenciais, que ampliarão o público da sua empresa.

Por exemplo, o serviço de tradução simultânea é um meio de auxiliar a comunicação em diversos setores, principalmente para quem quer expandir negócios no mercado internacional, ou também para quem busca aumentar a acessibilidade para públicos específicos, como as de pessoas com deficiência auditiva, utilizando LIBRAS, por exemplo.

Dessa forma será possível ampliar seu alcance em diversas ocasiões, como eventos, reuniões, negociações, etc. Caso queira saber mais, confira esse artigo e entenda detalhes do serviço de tradução simultânea!

5. Revisite os valores organizacionais

Frequentemente reveja os valores da sua empresa e identifique as políticas que estão defasadas, atualize o que for necessário e preserve o mais precioso. Esse tipo de higienização dos valores irá promover uma comunicação interna muito mais clara, precisa e direta ao ponto.

6. Sempre interaja com seu público

Hoje em dia há diversos meios para sua empresa conversar com seus consumidores. Um dos principais e mais adequados são as redes sociais. Use esse recurso, crie perfis para seu negócio em diversas plataformas e as utilize para conversar com seu público.

7. Escolha canais apropriados para comunicação

Tenha canais de comunicação apropriados, tanto para falar com seu público quanto para se dirigir a seus colegas. Para a equipe, os principais canais de comunicação são os e-mails corporativos. Também é possível investir em painéis e quadros de aviso, e até mesmo em aplicativos de avisos internos da empresa.

Já para o público há diversos canais para investir. Citamos anteriormente, o exemplo das redes sociais, mas também existem outros, como:

YouTube;

Anúncios em diversas plataformas;

Buscadores como o Google;

Influenciadores;

Telemarketing;

Abordagem presencial;

Outdoors e anúncios presenciais pagos.

Os meios de se comunicar com seu público são praticamente infinitos. Estude seus consumidores, verifique onde está seu público e invista nas ferramentas certas para conseguir acesso a eles!

8. Acompanhe o desempenho das suas estratégias de comunicação

Uma vez que iniciar uma estratégia de comunicação empresarial, faça um acompanhamento de perto de como estão se saindo cada uma dessas ações. Veja como podem melhorar e até que ponto podem ser aprimorados.

Aplique métricas, exames e entenda tudo sobre suas estratégias de comunicação e veja se estão fluindo bem e tendo os resultados esperados.

O que você não pode é deixar a comunicação da sua empresa de lado. Invista na comunicação interna e externa, e observe os resultados! Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!

Foto de Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/pt-br/foto/contabilidade-patrao-chefe-brainstorm-6930549/