Empréstimo para score baixo: conheça as alternativas

O empréstimo para score baixo tem se tornado uma das principais procuras de pessoas que precisam de recursos, porém possuem uma pontuação de crédito baixa. Afinal, ter o score baixo pode dificultar uma concessão de crédito.

Para te ajudar, reunimos informações importantes para quem se encontra nessa situação e busca alternativas. Confira com atenção a seguir!

O que é score de crédito e como funciona na prática?

A pontuação de crédito é um sistema que ajuda a classificar os compradores entre diferentes categorias, de acordo com seu histórico financeiro. São disponibilizadas pelos bureaus de crédito e ajudam as instituições financeiras a analisar o perfil de crédito do consumidor.

O score é um método para que todas as credoras saibam se você tem um bom perfil, se paga as suas contas em dia e evita deixá-las atrasadas ou negativadas. Com uma pontuação acima de 500, você tem boas chances de obter crédito, porém abaixo disso, as chances diminuem, conforme a classificação do sistema.

Ou seja, quanto maior, mais chances de obter a aprovação. No geral, a pontuação é de 0 a 1000 pontos e é classificada da seguinte maneira:

0 a 300: Muito baixo

301 a 500: Baixo

501 a 700: Bom

701 a 1000: Excelente

Em resumo, é um dos fatores que as credoras avaliam para estimar as chances de inadimplência desse possível acordo, ou seja, se você terá condições de arcar com o crédito e se vai cumprir com o seu compromisso. É uma maneira das instituições financeiras de se protegerem e não ter prejuízos ao conceder uma linha de crédito.

Cada bureau de crédito possui suas próprias métricas e maneiras de avaliar o histórico do consumidor. Há plataformas que é possível consultar gratuitamente e online, após realizar um cadastro rápido.

Quais podem ser os motivos para se ter um score baixo?

Muitos fatores influenciam no score, conforme as métricas do sistema do birô de crédito. No geral, os principais são:

Atrasar os pagamentos das contas com recorrência;

Deixar de pagar as faturas;

Ter dívidas negativadas;

Não possuir um bom histórico ao utilizar crédito.

Ter um relacionamento ruim com credores.

Lembrando que cada birô de crédito realiza essa análise de acordo com sua própria política interna, podendo variar esses fatores de um local para outro.

Alternativas de empréstimos para score baixo

Atualmente, é possível conseguir empréstimo para score baixo com as instituições financeiras. Afinal, numa análise de crédito, o score é apenas um dos fatores avaliados, não se resumindo somente a este. Entre outros pontos avaliados estão o relacionamento com a instituição, renda, histórico financeiro, restrição no nome, etc.

Inclusive, é possível conseguir empréstimo até mesmo quem possui restrições no nome por ter uma dívida negativada. Ao ter o nome sujo, o score pode despencar. Para quem está nessa situação, verifique mais informações e confira as melhores ofertas de empréstimo para negativado.

É importante também sempre avaliar as propostas para escolher uma opção adequada ao seu perfil e orçamento, já que ao ter o score baixo, mesmo que a instituição ofereça crédito, ela pode aumentar as taxas de juros ou adicionar condições que aumentem o Custo Efetivo Total (CET) do crédito, tornando-se uma opção cara para quitar.

Além disso, é preciso conhecer quais são os tipos de empréstimos para poder escolher a melhor alternativa. Veja:

Empréstimo pessoal

Uma modalidade muito comum e rápida de obter o recurso requerido. Sua principal vantagem é poder utilizar o dinheiro como quiser, sem precisar justificar o objetivo. Entre as outras opções, este possui um menor prazo para ser quitado e, pode ter uma taxa de juros maior que as demais.

Empréstimo consignado

Essa modalidade geralmente possui taxas de juros menores e condições exclusivas. Isso porque as parcelas serão descontadas diretamente no próximo contracheque do consumidor. O prazo de pagamento também é curto e há requisitos para a adesão, como ser servidor público, aposentado ou pensionista pelo INSS, entre outros.

Empréstimo com garantia

Nesta modalidade, é necessário oferecer em troca um bem como garantia. Geralmente é um imóvel ou veículo, que esteja no nome do consumidor que está solicitando o crédito. Porém, uma das condições é que, se não houver o pagamento das parcelas do acordo, a instituição financeira pode tomar o bem para o pagamento da dívida.

É uma das alternativas que possui taxas de juros baixas e boas condições para pagamento.

Empréstimo FGTS

Outra opção é optar pelo empréstimo de antecipação do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia). É uma opção para quem precisa de dinheiro, de maneira rápida e com baixas taxas de juros.

Pode-se antecipar até 7 anos do saldo do Fundo de Garantia para quem optou pela modalidade do saque-aniversário. Além disso, não compromete a renda mensal, já que os valores serão descontados diretamente da sua conta do Fundo de Garantia. Lembrando que o saldo ficará bloqueado em sua conta e que não será possível sacar o FGTS caso seja demitido sem justa causa.

Quais são os bancos que oferecem crédito para quem possui score baixo?

Para te ajudar, selecionamos as instituições financeiras que geralmente aprovam crédito para quem possui uma pontuação de crédito baixa. Confira as principais:

Banco Inter

Creditas

Banco Nubank

Trigg

Mister Money

Banco BV

Banco Itaú

O que fazer para melhorar o score de crédito?

Existem muitas formas de aumentar o seu score, porém é preciso seguir práticas diárias que auxiliem o processo. O comportamento de compra é uma das principais maneiras de elevar a pontuação e evitar que ela fique muito baixa. As demais formas são:

Quitar as suas contas em dia: telefone, água, luz, imposto/aluguel, IPVA, internet, faturas de cartão, entre outros;

Renegociar as dívidas para limpar o nome: se estiver com qualquer dívida em aberto, realize a negociação para limpar seu nome;

Solicitar linhas de crédito apenas quando necessário: evite fazer diversos pedidos de crédito sem haver necessidade, pois pode parecer que esteja passando por uma instabilidade financeira, prejudicando sua imagem;

Ativar o Cadastro Positivo: com este cadastro ativo você consegue transmitir mais confiança e transparência para as credoras;

Executar um bom controle financeiro: realizar um planejamento com objetivos e metas, além de organizar tudo em planilhas para poder monitorar cada entrada ou saída;

Utilize o crédito com sabedoria: pode acontecer de você não ter um longo histórico utilizando crédito, então ao conseguir, utilize com sabedoria e responsabilidade, a fim de pagar tudo em dia e não atrasar os pagamentos, para criar um bom histórico.

Por isso, quanto mais organizada for sua vida financeira, mais chances terá de conquistar uma concessão de crédito. Entendeu tudo sobre como conseguir empréstimo com score baixo? Então compartilhe esse artigo com seus amigos!

Image by drobotdean on Freepik